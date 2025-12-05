クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は、洗う成分100％植物生まれの「ナイーブ」から、「さくらの香り」のボディソープと洗顔フォームを、来年1月19日に数量限定で発売する。

“家族みんなの肌を健やかに”というコンセプトのもと、人と家族を想い続けるブランド「ナイーブ」。春の限定商品「さくらの香り」はボディソープに加え、昨年初めて洗顔フォームを発売し、好評を得た。

今年のパッケージは、ピンクを基調に桜の花をあしらい、春の季節を感じられる華やかなデザインに仕上げた。

ふんわり甘い「さくらの香り」と、洗う成分100％植物生まれのやさしい泡に包まれながら、春だけの特別な洗顔＆バスタイムを楽しんでほしいという。

「さくらの香り」の「ボディソープ」＆「洗顔フォーム」（数量限定商品）は、洗う成分100％植物生まれとのこと。植物生まれのやさしい泡で洗う。さくらの香り。「素肌すこやか成分（アセチルグルコサミン、DPG）」（ボディソープ）、「素肌うるおい成分（アセチルグルコサミン、DPG）」（洗顔フォーム）を配合。肌のアミノ酸を守って洗い、うるおいをキープする。

ボディソープは、家族みんなの肌をやさしい泡で洗う。うるおい成分「サクラ葉エキス＋グリセリン」を配合。みずみずしく、なめらか素肌に導く。着色料・鉱物油・パラベン・シリコン・サルフェート不使用となっている（サルフェート不使用：泡タイプのみ）。

洗顔フォームは、毛穴スッキリすべすべ肌に導く。ひきしめ成分「チャ葉エキス」を配合。毛穴の目立たないつるつる素肌に導くという。ふわふわな泡立ちで、毛穴の奥の汚れを落としながら洗いあげる。クレンジング成分「グレープシードオイル」を配合（メイク落とし洗顔フォームのみ）した。うるおいを守りながらメイクも汚れも一度にしっかり落とす。着色料・鉱物油・パラベン不使用となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2026年1月19日（月）

クラシエ＝https://www.kracie.co.jp