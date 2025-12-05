永瀬廉、大倉忠義のアクセサリーもらう“確信犯”な手口を暴露される「あげたんちゃう、お前が取っていくねん！」
King & Princeの永瀬廉がMCを務めるテレ東の音楽トークバラエティ番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（毎週木曜 深2：05）が4日放送され、SUPER EIGHTの大倉忠義がゲスト出演した。関西Jr.時代から永瀬を気にかけていたという大倉。永瀬が20歳を迎えた際、メンバーや家族よりも先に、一番はじめにお酒を飲んだ相手が大倉だったことが明かされた。
【番組カット】笑顔を見せる大倉忠義
銀座の高級焼肉店に連れて行ってもらった永瀬が「何を飲んだらいいですか？」と尋ねると、大倉は迷わず「芋ソーダ（芋焼酎のソーダ割り）」を推奨。大倉が「King ＆ Princeはカシスオレンジとかからいった方が良かったかもな」とツッコむも、「自分が飲んでたからおすすめした」と笑い、永瀬も「大倉くんのおかげで今でも芋ソーダを飲む」というエピソードを披露した。
また永瀬が「大倉くんには服やアクセサリーをたくさんもらった」と感謝を述べると、大倉は即座に「あげたんちゃう、お前が取っていくねん！」とツッコミ。 永瀬によると、大倉が身につけているアクセサリーを「かわいい」と褒め、「これ僕にください」とねだるのだそう。永瀬は「正常な判断ができる時はくれない」ということが分かっているため、大倉が酔っ払ったタイミングを見計らって持ち帰るという“確信犯”的な手口が暴露された。
番組の最後、大倉が事前アンケートの「番組への要望」欄に記した一言が紹介されました。そこに書かれていたのは、「永瀬をよろしくお願いします」というシンプルかつ愛に溢れたメッセージ。 この言葉を聞いた永瀬は小声で「マジすか」と。永瀬は大倉に対し「なんだかんだ僕のことをなんだかんだ気にかけてくれているというのがわかってうれしかった」と感動しきりだった。
■大倉忠義の「人生の推しソング」
1. 体を動かす時に聴きたい曲：
ONE OK ROCK「Make It Out Alive」
2. オフの時に癒してくれる
サム・スミス「Stay With Me」
3. 永瀬廉に一番聴いてほしい曲：
サザンオールスターズ「SEA SIDE WOMAN BLIES」
