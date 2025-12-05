Snow Man阿部亮平、向井康二のコンサート楽屋での行動明かす
【モデルプレス＝2025/12/05】Snow Manの阿部亮平と宮舘涼太が、4日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に出演。北海道公演のエピソードを語った。
【写真】スノ、5大ドームツアー開催決定時のスマートなビジュアル
現在、5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」を開催中のSnow Man。11月15日、16日には大和ハウスプレミストドームでの札幌公演を開催しており、番組にはリスナーから北海道の感想やエピソードを問うメールが届いた。
「ご飯以外で」という注文を受けると、阿部は「楽屋が広い」と一言。宮舘が「確かに広いよね」と共感する中、阿部は「楽屋って大体机と椅子があって机に荷物置いて、そこがメンバーの拠点みたいな感じあるけど、康二は机の上にも荷物あって、もう1個ハンガーラックのところにある机にも荷物置いてあって、さらにソファーゾーンは誰でも使っていいんだけどそこにも康二の荷物がテリトリー的に置いてあったりする」と向井康二の楽屋の使い方を明かし、「それが全然許されるくらいの広さ」と笑った。
そして、宮舘が「ちなみにご飯はどうでしたか？」と北海道での食事に話題を向けると、阿部は「おいしかったです」と回答。「毎年スタッフさんが用意してくださるのがボウルにこれでもかっていう数のイクラ。わんぱくなご飯になっちゃうんだけど、ホタテの炊き込みご飯の上にイクラをかけて食べる」と北海道ならではの豪華ケータリングを振り返った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
