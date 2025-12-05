timelesz菊池風磨、“憧れの衣装姿”で登場 最近始めた習慣明かす「歌っていると乾燥も酷くなったりするので」
【モデルプレス＝2025/12/05】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が12月5日、都内で開催されたプレミアムウォーター「“生”天然水」新CM発表会に出席。「ずっと憧れていた」という習慣について語った。
プレミアムウォーターのアンバサダーに就任した菊池は、12月5日より公開される新CM「菊池さんとぴーちゃん」篇に出演。CM衣装と同じ白いシャツ姿で登場した菊池は「まったく同じ衣装で着たんですけど、髪型がまったく違うので、そんな変化も楽しんで頂きつつ」とアピールした。自宅でもそのような雰囲気なのかと聞かれると、「こうでありたいですよね。家の中でゆるっとしたシャツを着るっていうのが憧れのまま、早30年が過ぎまして。実際はつんつるてんめなTシャツを着たりしています」と答えた。
実際に製品を使用することで白湯を飲み始めたという菊池は「毎朝飲むようにしてるんですよ。今日も頂いてきた」と告白。「白湯憧れじゃないですか。ずっと憧れてたんですよ。時間がないと作るのが難しいですし。（製品には）白湯のボタンがありますから」と微笑んだ。
日常生活の中で水が欲しいと思うときは？という質問に、菊池は「朝は必ず頂いていますし、ダンスレッスンや、歌っていると乾燥も酷くなったりするので、こまめに頂くようにしています。お水は意識的に取り入れるようにしています」と回答。サウナにもよく行くと言い「サウナに行く前に大量に飲んで、帰ってきて大量に飲んで、みたいな生活をしています」と語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆菊池風磨、白シャツ姿で爽やかに登場
◆菊池風磨「ずっと憧れていた」こととは
