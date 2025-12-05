りんごちゃん（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/05】ものまねタレントのりんごちゃんが12月4日、自身のInstagramを更新。入浴中のショットを公開した。

【写真】37歳ものまねタレント「色っぽい」話題の入浴ショット

◆りんごちゃん、入浴ショット公開


りんごちゃんは「ぼぉーっとね。ゆぅーくりとね」とコメントし、夜景の見える大きな窓のあるバスルームでの入浴ショットを公開。湯船のふちに顔を乗せ、風呂を堪能する姿を披露した。

◆りんごちゃんの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「色っぽい」「ドキドキする」「素敵な癒しの時間」「美しすぎる」「二度見しちゃいました」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】