りんごちゃん、入浴ショット公開にファン二度見「ドキドキする」「色っぽい」
【モデルプレス＝2025/12/05】ものまねタレントのりんごちゃんが12月4日、自身のInstagramを更新。入浴中のショットを公開した。
【写真】37歳ものまねタレント「色っぽい」話題の入浴ショット
りんごちゃんは「ぼぉーっとね。ゆぅーくりとね」とコメントし、夜景の見える大きな窓のあるバスルームでの入浴ショットを公開。湯船のふちに顔を乗せ、風呂を堪能する姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「ドキドキする」「素敵な癒しの時間」「美しすぎる」「二度見しちゃいました」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
