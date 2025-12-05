【幸楽苑】中華そばのスープと組み合わせた“濃厚なミルク感”「カルボらーめん」新登場/ 期間限定で発売
ラーメンチェーン「幸楽苑」は、12月9日から新メニュー「カルボらーめん」を全店で発売する。期間限定で販売し、価格は税込890円。
中華そばのスープにカルボナーラソースを組み合わせたもので、「濃厚なミルク感が味わえる新感覚」の商品としている。「追いチーズ」の追加トッピングも販売する。テイクアウトとデリバリーは対象外。〈「カルボらーめん」概要〉
牛乳とチーズをたっぷり使った濃厚なカルボナーラソースと、中華そばの醤油スープを組み合わせた。具材には、玉ねぎ、ベーコン、マッシュルームなどを使用。食感や風味も味わえる商品に仕上げたとしている。温泉玉子添え。
単品での販売のほか、餃子やチャーハンのセットも展開。さらに濃厚な味わいにする「追いチーズ」のトッピングも提供する。販売価格はいずれも税込で表記。
◆「カルボらーめん」890円
「カルボらーめん」
◆「カルボらーめん餃子セット」1,090円
「カルボらーめん餃子セット」
◆「カルボらーめんチャーハンセット」1,190円
「カルボらーめんチャーハンセット」
◆「カルボらーめん餃子ライスセット」 1,190円
「カルボらーめん餃子ライスセット」
◆「追いチーズ」130円
「追いチーズ」
【販売期間】2025年12月9日(火)から期間限定
【対象店舗】「幸楽苑」全店
