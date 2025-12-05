4品全部頼んでも「360円」…うどん、おにぎり、クリームケーキ、あさりの味噌汁がどれも「90円」で食べられる【感謝祭開催】

かっぱ寿司は、2025年12月11日(木)より、「かっぱの挑戦 歳末感謝祭」第2弾を開催する。平日限定で「あさりの味噌汁」と「しっとりクリームケーキ」を「90円」で提供する。また、すでに感謝祭メニューである「香ばし炙りおにぎり」「かけうどん」も「90円」で販売継続するという。※文中価格は全て税込表記

2025年12月11日(木)から開催される平日限定の感謝祭。今回の第2弾で、新たに追加されたメニューは、「あさりの味噌汁」と「しっとりクリームケーキ」。

あさりの旨みが詰まった「あさりの味噌汁」は、寿司との相性が抜群の定番サイドメニュー。「しっとりクリームケーキ」は、しっとり食感とクリームが魅力の贅沢な味わいが楽しめる一品。また、コリコリ食感が楽しい「香ばし炙りおにぎり」と、シンプルながらも出汁の旨みが際立つ「かけうどん」も販売が継続。各商品全て「90円」で食べられるという。

〈「かっぱの挑戦 歳末感謝祭」 第２弾 概要〉

・実施期間

2025年12月11日(木)〜12月19日(金)予定 ※平日のみ（店内飲食限定）

・対象商品

あさりの味噌汁

しっとりクリームケーキ

香ばし炙りおにぎり

かけうどん

・販売価格

各90円

・実施店舗

かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がある

※掲載写真はイメージ。時期により、実際の商品とトッピング等が異なる場合がある

※時期・店舗により価格が異なる場合がある

●あさりの味噌汁（通常310円→90円）

あさりの味噌汁

●しっとりクリームケーキ（通常210円→90円）

しっとりクリームケーキ

●香ばし炙りおにぎり（通常160円→90円）

香ばし炙りおにぎり

●かけうどん（通常190円→90円）

かけうどん