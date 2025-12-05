【トミカREBORN マツダ ファミリア 1500XG】 12月6日 予約開始 2026年1月17日 発売予定 価格：880円 【トミカREBORN 日産 スカイライン GT-R（R34）】 2026年1月下旬 予約開始 2026年3月下旬 発売予定 価格：880円

タカラトミーは、ミニカーブランド「トミカ」の新シリーズ「トミカREBORN」を発表した。

「トミカREBORN」はトミカ55年の歴史を彩った人気車種を現在の品質基準をベースに造形・彩色などには最新技術を用いて、再び生まれ変わらせる新シリーズで、当時のアクションも可能な限り再現される。

2026年1月より展開され、第1弾「トミカREBORN マツダ ファミリア 1500XG」が12月6日より予約受付を開始する。また第2弾「トミカREBORN 日産 スカイライン GT-R（R34）」が2026年1月下旬に予約受付を開始する。

また、「トミカ」を愛する”トミカオーナー”の方々がオンライン上に集い、相互に交流を図る会員制コミュニティサイト「TOMICA OWNER‘S CLUB」が2026年夏に始動する。

「TOMICA OWNER‘S CLUB」では、コメントや写真の投稿機能による相互コミュニケーションや開発者インタビューや開発秘話などの紹介。また、新商品の情報、今後発売して欲しい「トミカ」を募集するなど、“トミカオーナー”からの意見を反映するような企画も検討している。

さらにサイト内でアクションすることによってポイントが貯まり、獲得したポイント数に応じてキャンペーンの応募や特典を獲得できる。リアルイベント（「TOMICA OWNERS MEETING」を定期開催予定）とも連携し、リアルとオンラインの双方でファンとの交流の場を提供。

「トミカREBORN」

トミカREBORN マツダ ファミリア 1500XG

【【トミカREBORN】シリーズ 紹介ムービー】

12月6日 予約開始

2026年1月17日 発売予定

価格：880円

トミカREBORN 日産 スカイライン GT-R（R34）

2026年1月下旬 予約開始

2026年3月下旬 発売予定

価格：880円

公式オンラインファンコミュニティ「TOMICA OWNER’S CLUB」

サイト名：「TOMICA OWNER’S CLUB」

開始時期：2026年夏頃予定

登録・利用：会員登録費・基本利用料は無料

(C) ＴＯＭＹ