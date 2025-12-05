先週のジャパンＣは、カランダガンに圧倒された。強い馬は強い。馬場もデータも超越した存在を体感した素晴らしい走りでした。

気を取り直して今週はＪＲＡで２つしかないダートのＧ１。中京・ダート１８００メートル開催となった１４年以降の１１度を振り返ってみる。

★複数回馬券圏内に入った馬は７頭。

・レモンポップ【２・０・０・０】

・ゴールドドリーム【１・２・０・１】

・チュウワウィザード【１・１・０・１】

・サウンドトゥルー【１・０・１・１】

・ウィルソンテソーロ【０・２・０・０】

・インティ【０・０・２・１】

・ドゥラエレーデ【０・０・２・０】

この７頭で合計【５・５・５・４】（複勝率７８・９％）と、馬券圏内の半分近くを占めたことになる。いわゆるリピーターが圧倒的に強いレース。同様にリピーターが強いＧ１と比べてみる。

▽チャンピオンズＣ

２度以上馬券に絡んだ馬の成績【５・５・５・４】（複勝率７８・９％）

３歳【０・０・１・１】４歳【１・１・１・１】５歳【２・１・２・０】６歳【２・２・１・０】７歳【０・１・０・２】

▽安田記念【６・７・６・３】（複勝率８６・４％。同じ直近１１度）。

３歳【０・０・１・０】４歳【４・２・１・１】５歳【１・４・２・１】６歳【１・０・１・１】７歳【０・１・１・０】

▽天皇賞・春【６・４・３・１】（複勝率９２・９％、京都での直近１１度）

４歳【３・０・１・０】５歳【３・１・０・０】６歳【０・２・０・０】７歳【０・０・２・０】８歳上【０・１・０・１】

他の２レースと比べて、６歳の好走が多い。息長く活躍できるダート戦だからだろう。

★チャンピオンズＣで２度馬券圏内に入った馬の３度目以降の出走は過去に２頭。

・ゴールドドリーム（１６年２番人気１２着→１７年８番人気１着）→１９年１番人気２着→２０年３番人気２着

・インティ（１９年３番人気３着→２０年１０番人気３着）→２１年９番人気４着（０秒４差）

インティは４着と馬券圏内を外したが、０秒４差の４着。ゴールドドリームは連続２着といずれも馬券圏内に好走した。好走リピーターは３度目も４度目も馬券圏内にやってくるのが、当レースの特徴だろう。

★ウィルソンテソーロ

となれば、２年連続レモンポップの２着。Ｇ１級２勝。今年マイルチャンピオンシップ南部杯を制覇で衰えはないとみる。前走ＪＢＣクラシックの２秒２差５着大敗で人気が下がれば妙味が上がる。レモンポップがいなければ、３連覇に挑むことになっていたかもしれない一戦。３度目の正直に期待したい。

★前記好走リピーター７頭を除いたデータは【６・６・６・１３５】。リピーター以外の好走条件を調べていく。

×馬番１４番ゲートから外【０・０・０・２７】

★単勝１５倍以上【１・２・３・９９】

ここから馬券圏内が無い４歳、８歳以上、前走勝利、×前走１秒５差以上負け、キャリア３１戦以上を除くと【１・２・３・３９】となる。

好走馬は以下の６頭。

・ナムラビクター（１４年８番人気２着）

・サンビスタ（１５年１２番人気１着）

・アスカノロマン（１６年１０番人気３着）

・ウェスタールンド（１８年８番人気２着）

・アナザートゥルース（２１年１４番人気３着）

・ハピ（２２年６番人気３着）

いずれもチャンピオンズＣ初挑戦。サンビスタを除き、同年のシリウスＳ、東海Ｓ（今年はプロキオンＳ）、平安Ｓ、アンタレスＳのいずれかで２着以内だった。今年は該当馬無しだが、ウィリアムバローズは昨年の東海Ｓ勝ち馬。今年かしわ記念２着で、今回がチャンピオンズＣ初出走。コーナー４つの１８００メートルがベスト条件で、前走は５９キロを背負ったぶん、スタートで反応が悪く脚を使ってしまった。７歳だが最内枠からロスない競馬ができれば一発の期待がある。（編集委員・小松 雄大）

※「ワンターンの１８００メートル」というのは「コーナー４つの１８００メートル」の誤りでした。おわびして訂正します。