3台のスポーツカーをワールドプレミア

トヨタ・ガズー・レーシングとレクサスは2025年12月5日、新型スポーツカー『GR GT』、『GR GT3』、『レクサスLFAコンセプト』の3台を世界初披露した。



『GR GT』、『GR GT3』、『レクサスLFAコンセプト』は、『トヨタの式年遷宮』として、クルマ屋が残していくべき技能を、次の世代に受け継いでいかなければならないという、トヨタのマスタードライバーである『モリゾウ』こと代表取締役会長の豊田章男氏の想いの下に生み出されたという。

今回発表された3台は、トヨタにとって『トヨタ2000GT』、『レクサスLFA』に続くフラッグシップスポーツカーとして位置付けられるものである。



スポーツカーづくりを通じてクルマづくりの基本となる技を守り、新技術を取り入れることで次世代に受け継いでいくという、『トヨタの式年遷宮』の精神を反映し、『低重心』、『軽量・高剛性』、『空力性能の追求』を核とした共通思想のもとに、開発が進められていく。

※『式年遷宮』とは、日本の神社で行われる伝統行事で、一定の年月ごとに社殿を新しく建て替え、神様を新しい社殿に移す行事である。有名な例として伊勢神宮では、約20年毎に社殿を新しくすることで、建物の維持や技術の継承が行われている。

『GR GT』は、モータースポーツを基点としたクルマづくりを深化させたGRのフラッグシップスポーツカー。新開発の4L V8ツインターボエンジンや、オールアルミニウム骨格を採用し、圧倒的なパフォーマンスと扱いやすさを両立した。

『GR GT3』は、FIA GT3クラスのレギュレーションに準拠したレーシングカーで、プロ、ジェントルマンドライバーを問わず、勝利を目指す全てのドライバーに向けて開発された。



『レクサスLFAコンセプト』は、BEVスポーツカーの未来を切り拓くコンセプトモデルであり、初代LFAのスピリッツを継承しつつ、デザインと走りの両立を追求したモデルである。