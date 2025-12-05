『東京コミコン2025』開幕 過去最多のセレブ登壇で鏡開き 山本耕史＆中丸雄一も大興奮
アメコミ、映画、ポップ・カルチャーの祭典『東京コミックコンベンション2025』（東京コミコン）のオープニングセレモニーが5日、千葉・幕張メッセ国際展示場で行われた。
【写真】貴重すぎる！2ショットを撮る中丸雄一＆クリストファー・ロイド
7日までの3日間開催される『東京コミコン』は、2016年から開催され、今年で第9回目の東京開催で、過去最多の来日セレブ23人が参加。ステージイベントやサイン会、撮影会を通じてファンと交流を行う。
メインステージには、イライジャ・ウッド、カール・アーバン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トム・ウィルソン、クローディア・ウェルズ、、ダニエル・ローガン、ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチ、ノーマン・リーダス、ショーン・パトリック・フラナリー、ジャック・クエイド、セバスチャン・スタン、マッツ・ミケルセン、ピルウ・アスベック、浅野忠信、ジム・リー、C.B.セブルスキー、フランク・ミラーら来日セレブ、アンバサダーの山本耕史、PR大使の伊織もえが登壇。MCは中丸雄一が務めた。
セレブ登場前、山本は「さっき裏を通って、僕もエキサイトしています」と興奮を隠さず、中丸も「たしかに裏を通ると、あのセレブがいる。あのセレブいるってなりますよね」と共感。
セレモニーでは、山本の開幕宣言後、幕が振り落とされセレブが一挙登場。ファンの歓声に笑顔で手を振り応えた。1人ずつコメント後、ロイドが登場し、全員で鏡開きを実施。開幕を祝った。
最後にはロイドが再び登場。会場の熱気に力強く手を広げ応えていた。
