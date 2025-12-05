万博閉幕約2ヶ月後、「おばけミャクミャク」新グッズ“数量限定”販売決定【商品・注意事項など詳細】
テレビ大阪は5日、大阪・関西万博開幕中にSNSで話題となった「おばけミャクミャク」の第2弾グッズを発表。同日正午から販売をスタートした。
【画像多数】「おばけミャクミャク」第2弾グッズ
地上波唯一のレギュラー怪談番組『初耳怪談』（毎週月曜 深0:30）9月9日に大阪・夢洲の万博会場で開催した『初耳怪談 EXPO2025』では、万博公式キャラクター・ミャクミャクとのコラボグッズ「おばけミャクミャク」グッズ第1弾を販売し、SNSを中心に大好評を博した。
今回、新たにぬいぐるみキーホルダー、パーカー（ホワイト／ブラック）マグカップが登場。さらに、「初耳怪談EXPO」では会場限定販売だったチャーム付きアクリルキーホルダーが販売される。
【商品概要】
■『EXPO2025 ミャクミャク【初耳怪談 EXPO】ぬいぐるみキーホルダー』
価格：4200円
予約販売期間：12月5日(金) 昼12：00〜2026年1月20日(火) 昼12:00まで
発送時期：2026年4月上旬以降順次発送
注意事項：
・予約販売となり、他商品と発送時期が異なる
・他商品と同時に購入した場合、発送は全て2026年4月上旬以降
・他商品を先に受け取りたい場合、本商品とカートを分けて購入
■『EXPO2025 ミャクミャク【初耳怪談 EXPO】パーカー ホワイト・ブラック (M・L・XL)』
価格：8500円
販売期間：2025年12月5日(金) 昼12:00〜
※予定数量に達し次第終了
発送時期：12月22日以降順次発送
注意事項：
・他商品と同時に購入した場合、発送は全て2025年月12月22日以降
■『 EXPO2025 ミャクミャク【初耳怪談 EXPO】マグカップ』
価格：1900円
販売期間：2025年12月5日(金) 昼12:00〜
※予定数量に達し次第終了
発送時期：12月22日以降順次発送
注意事項：
・他商品と同時に購入した場合、発送は全て2025年月12月22日以降
■『EXPO2025 ミャクミャク【初耳怪談 EXPO】チャーム付きアクリルキーホルダー』
価格：900円
販売期間：2025年12月5日(金) 昼12:00〜
※予定数量に達し次第終了
発送時期：12月22日以降順次発送
注意事項：
・他商品と同時に購入した場合、発送は全て2025年月12月22日以降
※いずれも税込み価格
