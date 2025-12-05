俳優の木南晴夏（40）が、第2子を出産していたことがわかりました。

木南の所属事務所は2025年12月5日、文書を通じて発表しました。「弊社所属の俳優 木南晴夏ですが、第二子を出産いたしました。生活が落ち着いてきたこともあり、この場をお借りしてご報告させていただきます。なお、本日が子供の誕生日ではありません。誕生日、性別等はプライバシーもあるため、お伝え出来ないことをご容赦ください」「母として、そして俳優としての木南晴夏の応援の程、今後ともよろしくお願い申し上げます」と報告しました。

木南は2026年1月からタレントのウエンツ瑛士（40）、俳優の柿澤勇人（38）との音楽ユニットでのライブが控えているということです。

この報告にネット上では、「ご出産おめでとうございます！」「母子ともに健やかでありますように」など祝福の声が寄せられています。

木南は2018年6月、俳優の玉木宏（45）との結婚を発表しました。2020年8月に第1子が誕生していたことが明らかになっていました。（『ABEMA NEWS』より）