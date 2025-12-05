26年前、名古屋市西区のアパートで女性を殺害したとして69歳の女が逮捕された事件で、女が、被害者の夫に「子育ての苦労をわからせたかった」という趣旨の供述をしていたことがわかりました。

港区のアルバイト、安福久美子容疑者（69）は1999年11月、西区稲生町のアパートで当時32歳の高羽奈美子さんを殺害した疑いが持たれています。

安福容疑者は、奈美子さんの夫・悟さんの高校の同級生で、悟さんについて「女性や子育てに関する考えが嫌いだった」という趣旨の供述をしていたということです。その後の捜査関係者への取材で、悟さんに「子育ての苦労をわからせたかった」という趣旨の供述をしていたことが新たにわかりました。

悟さんは事件の5か月前に部活のOB会で安福容疑者と再会していたということですが、「あいさつ程度しかしておらず、否定的な発言はしていない」とコメントしています。

関係者によりますと、安福容疑者は事件のおよそ10年前に長女を亡くし、事件当時は2人の子どもを育てていたということです。

警察は、面識がなかったとみられる奈美子さんに殺意が向いた経緯を慎重に調べています。