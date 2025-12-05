¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¡Ö²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡×½Ð±é¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎàÂ´¥¢¥ëá¤¬È¿¶Á¡ª¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¹ñÊõµé¡Ä¡×¡ÖÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡©¤³¤ÎÊý¤Ï¡×¡Ö¤¨¡ª¤ä¤Ð¡ª¡ª¡×¡Ö2ÅÙ¸«¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡Ä¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÜÆ°±Ç²è´Û¡Ö¥¥Î¡¦¥¤¥°¥ë¡¼¡×¤ò¼çºË¤¹¤ëÍºäÎÝ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°ÂÅÄ¸²(51)¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£°ÂÅÄ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤Ë¤·¤¿È±·¿¤ÇÀµÌÌ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¡Ä¡×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¤¥¤¥¤¥¡×¡Ö¤¨¡ª¤ä¤Ð¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥®¥ê¥·¥ãÄ¦¹ï¤«¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¨¡ÁÃ¯¤Ç¤¹¤«⁇¤³¤ÎÊý¤Ï¡¡º£¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡°ÂÅÄ¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Çà´õÂå¤ÎÅ·ºÍáÊ¿²ì¸»ÆâÌò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡×(2015¡¦18Ç¯¡¢TBS)¤Ç¤ÏÄÑÀ½ºî½ê¡¦µ»½Ñ³«È¯Éô¤ÎÉôÄ¹»³ºê¸÷É§Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£