＜中間速報＞ソン・ヨンハンが単独首位 小木曽喬1差、金谷拓実は2差追走
＜ゴルフ日本シリーズJTカップ 2日目◇5日◇東京よみうりカントリークラブ（東京都）◇7002ヤード・パー70＞国内男子ツアー最終戦の第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ソン・ヨンハン（韓国）がトータル7アンダー・単独首位をキープしている。
【写真】金谷拓実との結婚を公表した吉本ここね
1打差2位に小木曽喬。2打差3位タイに金谷拓実と細野勇策、4打差5位タイには岩田寛と片岡尚之が続いている。逆転賞金王を狙う蝉川泰果はトータル2アンダー・7位タイ。賞金ランキング1位の金子駆大はトータルイーブンパー・12位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億3000万円。優勝者には4000万円が贈られる。
男子最終戦 2日目の中間スコア
最新版 賞金ランキング
最終戦までもつれ込んだ三つ巴の賞金王争い 金子駆大と“優勝必須”の2人は何を思う？
プロゴルファーの金谷拓実と吉本ここね、今年1月に結婚していたことを公表 所属先も正式発表
女子ファイナルQT リーダーボード
