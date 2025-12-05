しゃがんでも突っ張らない！ 動きやすくて温かい『冬用ボトムス』を探せ
寒い日のラウンドでは、発熱する生地や裏起毛を使い、保温性を高めた『冬用ボトムス』を活用したい。スイングコーチの吉本巧は、温かさだけでなく、ストレッチ性に注意してモデル選びをするべきだと話す。
【写真】動きやすさのカギは生地の使い分け！ 買い得な優秀『冬用ボトムス』は？
「冬のゴルフは足元から体全体が冷えてしまうので、保温性の高いボトムスを履いて下半身をしっかり防寒することが大切です。しかし、寒さ対策ができても、生地が突っ張るなど、スイングに支障が出てしまったら元も子もありません。しっかりとした保温性がありながら、腰回りや太モモ部分を中心に、十分に生地が伸びて運動しやすいボトムスを選びましょう」そのためにも、実際に履いてみたほうがいいという。「もし試着できる機会があるなら、ボトムスを履いた状態でしゃがんでみてください。ラウンド中はグリーン上でのライン読みやボールを拾うときなど、しゃがむシーンが多くあります。ここでスムーズに生地が伸びてくれるかで、ラウンド中のストレスが大きく変わりますので、ぜひチェックしてみてください」今回はそんな『冬用ボトムス』を6段階で評価。具体的な評価項目は、保温性、履き心地、生地の質感、ストレッチ性、機能性、コストパフォーマンスの6点。総合結果はS＋、S、A＋、Aの4段階から評価し、ベストバイを決めた。S＋評価でベストバイに選ばれた『冬用ボトムス』は？■オークリー『STALWART WBフリース パンツ』部分ごとに最適な生地を使い分けて、動きやすさと保温性を高い次元で両立している。ストレッチ性が抜群に高く、スイングしやすさはナンバーワン。フリース生地の裏起毛で防風性もあるため、真冬のラウンドでも大活躍すること間違いなし。S評価は3種だった。■トミーアーマー『ムーブアップ3D ロング パンツ』生地自体に吸湿発熱性があり、さらに腰回りには遠赤外線で蓄熱する生地も使っているので、保温性が非常に高い。また、体の動きに合わせて生地が柔らかく伸びてくれるので、快適に着られて、スイングもスムーズにできる。■ドーム『アンダーアーマー コールドギアDRIVE PROテーパードパンツ』薄手かつ軽量なボトムスだが、遠赤外線を蓄える特殊な生地を使用し、適度な保温性がある。また撥水加工もされているので、急な雨でも安心。体の動きに追従するように適度に伸びるのでスイングのしやすさもハイレベル。■ニューエラ『ウォームアップ ストレッチパンツ』ストレッチ性の高い生地で、ゆったりした作りになっていて、履き心地が非常に快適。ごわつきも全くないので、スムーズなスイングができる。風の弱い日であれば、生地の厚みで十分な温かさがある。2種はA＋評価。■オークリー『VARIA INSULATIONパンツ』重厚感のある生地で、防風性もかなり高いので履くとポカポカ温かく、真冬のラウンドで重宝する。タイトな作りでダボつかず、足元がキレイに見えることも魅力。動きやすさを確保する意味でサイズは少し大きめを選びたい。■プーマ『ボンディング パンツ』モコッとした裏起毛が付いていて、履いた瞬間から温かく感じる。柔らかく質感の良い生地を使っていて、スイング時のストレスもない。シンプルなデザインでさまざまなウェアに合わせやすいこともポイント。【解説】吉本 巧よしもと・たくみ／1980年生まれ、兵庫県出身。「吉本巧ゴルフアカデミー」を主宰し、アマチュアを中心に上達をサポート。独自に構築したメソッドときめ細かな指導が人気。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【ランキング】オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位を発表
身長161センチで最長308ヤード！ 踏んでスイングするだけで速く振れる魔法の練習器具が「超オススメです！」
『G440 MAX』と『ゼクシオ14』ドライバーのインパクトをガチンコ比較！ カット打ち矯正できるのはどっち？
【写真】原英莉花がドレスに着替えたら
【写真】動きやすさのカギは生地の使い分け！ 買い得な優秀『冬用ボトムス』は？
「冬のゴルフは足元から体全体が冷えてしまうので、保温性の高いボトムスを履いて下半身をしっかり防寒することが大切です。しかし、寒さ対策ができても、生地が突っ張るなど、スイングに支障が出てしまったら元も子もありません。しっかりとした保温性がありながら、腰回りや太モモ部分を中心に、十分に生地が伸びて運動しやすいボトムスを選びましょう」そのためにも、実際に履いてみたほうがいいという。「もし試着できる機会があるなら、ボトムスを履いた状態でしゃがんでみてください。ラウンド中はグリーン上でのライン読みやボールを拾うときなど、しゃがむシーンが多くあります。ここでスムーズに生地が伸びてくれるかで、ラウンド中のストレスが大きく変わりますので、ぜひチェックしてみてください」今回はそんな『冬用ボトムス』を6段階で評価。具体的な評価項目は、保温性、履き心地、生地の質感、ストレッチ性、機能性、コストパフォーマンスの6点。総合結果はS＋、S、A＋、Aの4段階から評価し、ベストバイを決めた。S＋評価でベストバイに選ばれた『冬用ボトムス』は？■オークリー『STALWART WBフリース パンツ』部分ごとに最適な生地を使い分けて、動きやすさと保温性を高い次元で両立している。ストレッチ性が抜群に高く、スイングしやすさはナンバーワン。フリース生地の裏起毛で防風性もあるため、真冬のラウンドでも大活躍すること間違いなし。S評価は3種だった。■トミーアーマー『ムーブアップ3D ロング パンツ』生地自体に吸湿発熱性があり、さらに腰回りには遠赤外線で蓄熱する生地も使っているので、保温性が非常に高い。また、体の動きに合わせて生地が柔らかく伸びてくれるので、快適に着られて、スイングもスムーズにできる。■ドーム『アンダーアーマー コールドギアDRIVE PROテーパードパンツ』薄手かつ軽量なボトムスだが、遠赤外線を蓄える特殊な生地を使用し、適度な保温性がある。また撥水加工もされているので、急な雨でも安心。体の動きに追従するように適度に伸びるのでスイングのしやすさもハイレベル。■ニューエラ『ウォームアップ ストレッチパンツ』ストレッチ性の高い生地で、ゆったりした作りになっていて、履き心地が非常に快適。ごわつきも全くないので、スムーズなスイングができる。風の弱い日であれば、生地の厚みで十分な温かさがある。2種はA＋評価。■オークリー『VARIA INSULATIONパンツ』重厚感のある生地で、防風性もかなり高いので履くとポカポカ温かく、真冬のラウンドで重宝する。タイトな作りでダボつかず、足元がキレイに見えることも魅力。動きやすさを確保する意味でサイズは少し大きめを選びたい。■プーマ『ボンディング パンツ』モコッとした裏起毛が付いていて、履いた瞬間から温かく感じる。柔らかく質感の良い生地を使っていて、スイング時のストレスもない。シンプルなデザインでさまざまなウェアに合わせやすいこともポイント。【解説】吉本 巧よしもと・たくみ／1980年生まれ、兵庫県出身。「吉本巧ゴルフアカデミー」を主宰し、アマチュアを中心に上達をサポート。独自に構築したメソッドときめ細かな指導が人気。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【ランキング】オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位を発表
身長161センチで最長308ヤード！ 踏んでスイングするだけで速く振れる魔法の練習器具が「超オススメです！」
『G440 MAX』と『ゼクシオ14』ドライバーのインパクトをガチンコ比較！ カット打ち矯正できるのはどっち？
【写真】原英莉花がドレスに着替えたら