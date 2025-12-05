女優の北川景子（39）が4日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。夫で歌手のDAIGO（47）を怒らせようとした過去について語った。

北川はDAIGOについて「温厚な、優しい穏やかな人だから結婚ができただろうし、本当にいいタイミングで結婚して」などと語った。

優し過ぎるため、本心を隠しているのではと一度怒らせようとしたことがあるという。「テレビでいい人なのって分かるんですけれども、実際に24時間、365日生活している中で、絶対私こんなに細かいのに、イラっとする時があるはずじゃないですか。絶対出さないから、ため込んでるのかなっていうのと。収録で出会ったから、そのキャラを貫いているのかな。自分を出せないのかなと」思ったとした。

「このまま取り繕っている状況で結婚してもダメだ」と考え、「1回本当の素を出してほしい」と話したところ、DAIGOからは「出してるよ〜」との答えがあったが信じられなかった。

そこで「音楽が本業でやっているので、家にいっぱい楽器があるんですね」という状況で「これさあ、何本もあるけど使いこなせんの？」「この量いる？」とあおるような言葉をぶつけてみたという。

するとDAIGOは怒ることなく「あ〜そう思うよね。でもね…」と一つ一つの楽器の説明を丁寧に行ったとした。北川は「絶対使わへんって」とも伝えたが、「全然怒らなくて。だからこの人怒らないんだなって思いましたね」とようやく納得したと回顧した。

「怒らせたいねんけど、どうにかして」とも話したというが、DAIGOからは「僕は喜怒哀楽の中の“怒”と“哀”がないんだよね」との返答が。北川は「ちょっとヤバいよね、それってって言ったんですよ」と話して笑わせ、「だからちょっと変わってはいるんでしょうね。あれはあれで」とまとめていた。