パドレスのダルビッシュ有投手（39）の妻で元レスリング世界女王の山本聖子さん（45）が5日、自身のインスタグラムを更新。子供が幼稚園を転園した経緯を明かした。

聖子さんは「今までお兄ちゃんお姉ちゃんが通ってた幼稚園」と書き出し、「安心して通わせていたら、このこにとってはそうじゃなかったことが分かった11月の頭。それがわかった瞬間から、幼稚園に（欠席からの）辞める連絡をした私達。私はこの子が嫌な思いをするために通わせてるわけではないから」と振り返った。

そのため「年内はきっと家かな？と思っていたら良さそうなところが見つかり、今週からちょっとずつ通うことになった末っ子」と報告。「1日目は久々の幼稚園という場所に泣いた末っ子、数日おきの登園で、今朝も行きたくないと話していたけど、ちゃんと息子の話を聞いて、あなたはみんなに愛されていること、素晴らしい事、勇敢な事、沢山沢山話し合った」と明かした。

その後「そこから少しリラックスしてきて、車から自分で降りて、教室まで歩いた息子」と続け、「お気に入りの車を見せてきなと、パパが持たせてくれたおもちゃの車達を握りしめて教室にはいると、新しい先生が優しい笑顔で、その車凄くカッコいいねって車が好きな事を察知して車のおもちゃを用意してくれた」と回想。「そこにまた（車の絵文字）好きの友達が寄ってきて、あっという間にママはもう帰って大丈夫となりました。笑」と伝えた。

そして「まだ通い出したばかりだけど、今日のこの子の勇気が本当に素晴らしかった。この先また素敵なお友達が沢山できるといいね」と打ち明け、「こんな朝を迎えた私達でした。笑」と投稿。「写真は学校行ってない時の末っ子」とリュックを背に1人で歩く姿をアップした。

聖子さんは、前夫の間にもうけた長男のほか、ダルビッシュとの間に15年7月、17年3月に男児、19年11月に女児、22年の8月に男児を出産している。