夏川椎菜、2月4日発売4thアルバム『CRACK and FLAP』ジャケット写真＆収録内容公開！

声優として数々の作品に出演し、声優ユニット・TrySail(トライセイル)としても活躍する人気女性声優・夏川椎菜の2月4日発売4thアルバム『CRACK and FLAP』のジャケット写真および収録楽曲が発表された。

ジャケットは夏川が元気よくタマゴの殻から飛び出すカットを使用し、完全盤から通常盤にかけて徐々に羽ばたいていく姿はまさにタイトル「CRACK and FLAP」を象徴するビジュアルになっている。

収録楽曲は、すでに新たなライブアンセムとして人気を得ている「シャドウボクサー」、ストイックでどこか不穏な世界観を表現した「「 later 」」の2枚のシングル楽曲4曲に加え、かねてからファンであることを公言し、夏川の音楽性にも大きな影響を与えているShiggy Jr.、下北沢を拠点にライブハウスシーンで注目を集めるバンド・レイラ、次なるステップへ進む際には必ず楽曲で後押しをしてきた田淵智也の提供楽曲を含む新曲6曲を加えた全10曲となる。

リードトラックである「SCORE CRACKER」は、夏川が作詞・浅利進吾が作曲を務め、アルバムタイトルである「CRACK and FLAP」(＝殻を破り羽ばたく姿)を象徴する楽曲になっている。

完全生産限定盤に同梱される、「ヒヨコのぶらぶらキーホルダー」「パタパタ“FLAP”メモ」「ダイカットステッカーセット」のグッズデザインも解禁され、アルバム発売への期待が更に高まる。

25年12月から26年1月にかけて実施される同タイトルの全国ツアー内でアルバム楽曲の先行解禁することも予告され、楽曲初解禁の場にも注目が集まる。今ライブハウスで一番熱いライブをする声優アーティストとして注目されている夏川のライブも、アルバムと合わせて楽しみにしてほしい。

●リリース情報

『CRACK and FLAP』

2026年2月4日発売

詳細はこちら

https://www.natsukawashiina.jp/artist/shiinanatsukawa/info/578236

予約はこちら

https://shiinanatsukawa.lnk.to/f2cdQE

【完全生産限定盤（CD＋Blu-ray）】



品番：SMCL-974〜976

価格：￥9,900（税込）

・スペシャルBOX仕様

・ヒヨコのぶらぶらキーホルダー

・パタパタ“FLAP”メモ

・ダイカットステッカーセット

【初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）】



品番：SMCL-977〜978

価格：￥4,400（税込）

【通常盤（CD）】



品番：SMCL-979

価格：￥3,100（税込）

＜CD＞

1. シャドウボクサー

作詞 : 夏川椎菜 作曲 : 田淵智也 編曲：eba

2. ミエナイテキ

作詞・作曲・編曲：山崎真吾

3. ライクライフライム

作詞：夏川椎菜 作曲・編曲：HAMA-kgn

4. メイビーベイビー

作詞・作曲・編曲：原田茂幸 (Shiggy Jr.)

5. コバンザメの憂鬱

作詞 : 夏川椎菜 作曲 : 田淵智也 編曲 : 川口圭太

6. 労働奉音

作詞：夏川椎菜 作曲・編曲：川崎智哉

7. Silhouette

作詞：夏川椎菜 作曲・編曲：長谷川大介

8. 「 later 」

作詞 : 夏川椎菜 作曲・編曲 : 山崎真吾

9. As You Know

作詞 : 有明 (レイラ), 三浦太樹 (レイラ) 作曲・編曲 : 三浦太樹 (レイラ)

10. SCORE CRACKER

作詞：夏川椎菜 作曲：浅利進吾 編曲：川崎智哉

＜Blu-ray＞

・「SCORE CRACKER」 Music Video

・Music Video Making

●ライブ情報

LAWSON presents 夏川椎菜 4th Live Tour 2025-2026 “CRACK and FLAP”

2025年12月21日（日） 17:00開場 / 18:00開演 千葉・市原市市民会館 大ホール

2025年12月27日（土） 16:30開場 / 17:30開演 大阪・NHK大阪ホール

2026年1月12日（月・祝） 17:00開場 / 18:00開演 埼玉・大宮ソニックシティ

2026年1月17日（土） 17:00開場 / 18:00開演 愛知・COMTEC PORTBASE

2026年1月24日（土） 17:00開場 / 18:00開演 東京・立川ステージガーデン

2026年1月25日（日） 16:00開場 / 17:00開演 東京・立川ステージガーデン

チケット料金

千葉・大阪・埼玉・東京公演

全席指定

＜グッズ付きチケット＞11,000円（税込）[グッズ内容]たまご型アクリルキーホルダー

＜チケットのみ＞9,500円（税込）

愛知公演のみ

1Fスタンディング / 2F指定席

＜グッズ付きチケット＞11,000円（税込）[グッズ内容]たまご型アクリルキーホルダー

＜チケットのみ＞9,500円（税込）

※未就学児入場不可

※1Fスタンディングは整理番号順入場（愛知公演のみ）

※ドリンク代別途600円必要（愛知公演のみ）

※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）

※出演者、演出およびステージの一部が見えにくいお席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

詳細はこちら

https://trysail.jp/contents/983602

関連リンク

夏川椎菜オフィシャルサイト

https://www.natsukawashiina.jp/