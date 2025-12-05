巨額の札束が飛び交った。

新庄日本ハムが王者ソフトBに出鼻くじかれる“痛恨の1敗”…台湾の至宝・徐若熙の獲得ならず

4日、MLB公式サイトなどによると、DeNAを自由契約になった左腕のケイ（30）がホワイトソックスと2年1200万ドル（約18億6000万円）で合意。3年目の28年は1000万ドル（約15億5000万円）の相互オプションが付くという。

今季24試合登板で9勝6敗、防御率1.74の好成績を挙げた左腕の今季年俸は、単年で1億5000万円。来季は約6倍の大幅昇給を勝ち取ったわけだが、米メディアによれば、ホワイトソックス以上の条件を提示した日本の球団があるというから、ビックリだ。

SNS上では、その球団がソフトバンクではないか、と話題になっている。モイネロ（29）やオスナ（30）の助っ人に年俸10億円を払っている福岡の金満球団以外に、2年18.6億円以上の条件を提示するところはない、というわけだ。

実際、このオフも、台湾の怪腕・徐若熙（シュー・ルオシー=25）を獲得するにあたり、3年15億円といわれる大型契約を提示したとみられている。徐の今季年俸は480万台湾ドル（約2400万円）。実に20倍以上の年俸を用意した。

ソフトバンクが本当にケイに2年18.6億円以上のオファーを出したとすれば、巨人や阪神は戦々恐々だろう。

先発投手の補強に乗り出すソフトバンクは今後、前DeNAのジャクソン（29）、前阪神のデュプランティエ（31）の両助っ人右腕の獲得に乗り出すとみられる。ケイと同様にメジャー復帰を希望している一方、残留交渉を続けるDeNA、阪神に加え、先発投手の獲得を目指す巨人が虎視眈々と狙っているともいわれている。

「今季年俸はジャクソンが2億4000万円、デュプランティエが1億2000万円。メジャー球団の提示額によって巨人などの条件が左右されますが、ソフトバンクが参戦すれば、条件が一気にハネ上がるでしょう」（ホークスOB）

巨人、阪神といえば、かつては12球団屈指の金持ち球団といわれたものだが、今はソフトバンクが12球団で突出した金満ぶりを見せている。もはや白旗をあげるしかないか。

