オリックスは５日、元謙太外野手と来季は育成選手として契約を結んだと発表した。５年目の今季は９月に神戸市内の病院で「右鎖骨下静脈血栓症」と診断。１０月に来季の支配下契約を結ばないことを通告されていた。

元は大阪市此花区の選手寮を訪れ、今季から３００万円増の年俸１０００万円でサイン（金額は推定）。主に外野の守備固めや代走として自己最多の３１試合に出場し、育成再契約ながらも昇給を勝ち取った。「病気のこともあったので、来年は育成契約でという話をされたけど、今年の自分の姿をすごく評価していただいた。この評価はすごく価値のあるもの。球団にも恩返しをしたいし、自分の活躍する場所は１軍だと思うので、来年はすぐにでも支配下に戻れるように」と感謝を口にした。

会見では、改めて診断を受けた時の状況や心情を吐露。「最初は大胸筋の肉離れだと思って。整形の先生が（血栓を）見つけてくれて、すぐに救急車で運ばれたりして、状況がのめないままどんどん話が進んでいった。（血栓が）脳に飛ぶ人もいれば、自分の場合は（飛ぶとしたら）心臓だったみたいで。急に『死』の（可能性に関わる）話も言われたので、後から改めて考えると、本当に運が良かった」と慎重に言葉を選んだ。

現在は頭部にボールが当たらないように細心の注意を払い、打撃練習を再開。「病院の先生にも『（治りが）早いな』って感じで言ってもらって、１２月の半ばくらいの検査次第では、今のやっている薬を止められる。事例が少ない分、これからもしかしたら（同様の病気に）なってしまう選手にも勇気じゃないけど、『やり直せるぞ』っていうところを見せられる。そこは本当に、弱気にならずにやりたい。自分のことだけじゃないと思っているので、なんとか早く復帰して（プレーを）見せたいですね」。背番号１２７からの再起を宣言した。