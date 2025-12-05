「専用室シアター」正面(150インチ/8K対応)

アバックは、体験型ホームシアター専門店「ホームシアターファクトリー福山」を広島県福山市にて、12月6日11時にオープンする。「体験を通じて最適なホームシアター空間をご提案する」をコンセプトに、特徴の異なる2つの視聴エリアを設置。ビギナーから本格派のホームシアターファンまで幅広いニーズに応えるという。

専用室シアター(本格没入型)

ホームシアターの没入感を最も味わえる「専用室シアター」コーナーは、暗室によりプロジェクターの性能を最大限引き出すと同時に、150インチの超大型スクリーンや17本ものスピーカーを設置。映画館さながらの雰囲気で映像作品が楽しめる、極上のホームシアター空間を目指したという。

「専用室シアター」後方(ひな壇構造・劇場スタイル)

ビクター最新8Kプロジェクター「DLA-V800R」と、最大15ch(7.2.6ch)構成のイマーシブオーディオ(Dolby Atmos/DTS:X/Auro-3D対応)を設置。1機器1回路の専用電源環境に加え、家庭用＆劇場用スピーカー双方の視聴比較ができる。

リビングシアター(生活空間型)

「リビングシアター」正面

自宅の生活空間をイメージした「リビングシアター」コーナーでは、エプソンの4Kプロジェクター「EH-TW7100」×100インチ電動スクリーンと、エプソンの超短焦点4Kプロジェクター「EPSON EH-LS8000」×パネルスクリーン「メタルアートウォール」の2種類を使ったホームシアター体験が可能。

最大5.1.2chのDolby Atmosに対応した本格的なサラウンド環境も完備。リビングに導入されるホームシアターのイメージをそのまま再現し、よりリアリティのある視聴体験を提供する。

「リビングシアター」後方

店舗概要

店名：ホームシアターファクトリー福山

住所：〒720-0815 広島県福山市野上町2-18-35

電話：084-999-6021

営業時間 ：11時00分～19時00分(毎週火曜・水曜定休)

アバック8店でMAGNETAR新モデル先行視聴イベント

12月5日に発売したMAGNETARのユニバーサルプレーヤー「UDP900MK2」と「UDP800MK2」の先行視聴イベントが、アバック新宿や横浜、名古屋など8店舗合同で12月7日～2026年1月18日に順次行なわれる。

いずれも事前予約制。開催店舗と開催日時はアバック公式サイトを参照のこと。