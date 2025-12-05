MLBの公式インスタグラムが4日（日本時間5日）に更新され、ドジャース・大谷翔平投手（31）と愛犬・デコピンの2ショットなど、スター選手と愛犬の微笑ましい写真が公開された。

MLBのインスタグラムは「リーグ屈指の名犬たち！」と記し、スター選手と愛犬の写真を公開。大谷とデコピンをはじめ、山本由伸が愛犬・カルロスを抱いて飛行機に乗り込む写真やヤンキース・ジャッジがサマンサ夫人、ダックスフントの愛犬ガス、ペニーと笑みを浮かべる写真などを公開した。

また、ドジャース・スネルはヘイリー夫人と3匹の愛犬と仲良く笑みを浮かべ、剛腕として知られるレッドソックス・チャプマンはシェパードとみられる2匹の大型犬を両脇に抱く写真が紹介された。

パイレーツ・スキーンズと恋人ダンの“最強カップル”は「ルー」という白い犬を間に挟み、仲睦まじい様子が公開された。

この投稿には「デコイ（デコピン）はMLBの顔」「チャプマンは最高の犬を飼っている」「自分の犬に『カルロス』と名付ける山本が面白い」「カルロス山本は毎回笑わせてくれる」などと反響が寄せられた。

山本は以前から、アメリカン・スタッフォードシャー・テリアを飼っていることを明かし「去年の夏ぐらいで、シェルター（動物保護）から引き取りました」と語っていたが、11月に自身のインスタグラムで「僕の愛犬のカルロスです！」と名前を公開。「友達はデコピン」とも記し、話題を集めた。