芸能事務所のアソビシステムが公式サイトで、所属タレントに対する誹謗中傷等への対応を強化すべく、新たに通報窓口を設置したことを明らかにしました。

【写真を見る】【アソビシステム】ネット上の誹謗中傷行為に関する通報窓口を設置「法的措置を含む厳正な対応を進めております」





アソビシステムは、「誹謗中傷行為に関する通報窓口設置のお知らせ」と題して、公式サイトを更新。「現在、SNSをはじめとするインターネット上において、タレントへの誹謗中傷や加害予告など、看過できない投稿が複数確認されています。」としたうえで、「これらの行為はタレント本人および応援してくださる皆様の安全・安心を脅かす重大な問題であり、当社として断固として容認いたしません。」と表明。









ネット上での悪質な行為に対しては、すでに「外部弁護士および警察と連携のうえ、法的措置を含む厳正な対応を進めております。」ということも明かしました。

また「該当すると思われる投稿を発見した際は、以下の通報フォームよりお知らせいただけますようお願いいたします。」と、ネット上の悪質な投稿を見た人から広く通報を求めることも明らかにしています。

