家事の分担で揉める夫婦は多いと思いますが、その際に自分の母親と比べる旦那さんだと余計にイライラが募りますよね。旦那さんをマザコンだと認識してしまうと、気持ちも冷めていくようで……？ 今回は、「俺の母親は」が口癖のマザコン夫に妻がブチ切れて離婚した話をご紹介いたします。

義母と比べられて妻ブチ切れ

「私は正社員として働きながら、家事や育児もやっているのに、夫はまったく手伝おうとしません。それどころか『俺の母親は働きながら全部一人でやってたぞ』『ちょっと自分勝手なんじゃないの？』と義母と比較して嫌味を言ってきたんです。

さすがに私も耐えられなくなって『共働きなら家事も育児も助け合うのが普通でしょ？』『私のどこが勝手なのよ！』とブチ切れてしまいました。夫も頑固だからさらに言い返してきて口論に……。結局夫とはわかり合うことができずに、離婚しました。夫は最後まで『俺の母親は』が口癖のマザコン夫でしたね」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 夫婦で話し合いをしたいのに、ことあるごとに母親と比べる男性っていますよね。常に夫の後ろに義母がチラつくのは耐え難いストレスのため、離婚を考える人も多いでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。