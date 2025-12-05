赤ちゃんあるある？“親族みんなに顔が似ていく”のは「みんなに可愛がってもらえるように」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

12月2日（火）に放送された同番組に、ゲストとしてバービーが出演。出産時の夫とのLINEを公開した。

バービーは、生まれたばかりの子どもの顔が次々と親族に似ていったことを明かし…。

【映像】バービー、出産時の“エモい”LINE

今回は「出産日のLINE覗き見スペシャル」と題し、出産日のママパパのLINEのやりとりを見ていく企画を実施した。

街のママパパに続き、バービーも出産時の夫とのLINEを公開。バービーは帝王切開による出産だったが、夫も近くで見られるクリニックだったそうで、産後別々の部屋で休む際に見守ってくれた夫とLINEでやりとりしたという。

そこでバービーと夫は、お互いが赤ちゃんだったときの写真を送り合ったそう。LINEの画面にはそれぞれの生まれて間もない頃の写真とともに、「やっぱりつーたん（夫）要素かなりあるよ」「1日1日顔変わっていくだろうから楽しみだね」「輪郭やおでこはつーたんだな」といったやりとりが残されていた。

これを見た藤本は「めっちゃいい！」「かわいい！」と目を細める。バービーは我が子と自分たちの小さい時の写真を見比べながら「生まれた子がどっちに似てるんだろうね、というやりとりをしました」と振り返った。

生まれた直後は「まんま私」と自分似だったと語るバービーだが、「そのあと1回、私の父にいって（似て）、そのあと夫にいったんですよ」と時間が経つにつれ子どもが似ている人が変わっていったと明かす。

「どういうことなの？みんな回り回るの？」と不思議がるバービーに、藤本は「みんなに可愛がってもらえるように顔が変わるって聞く」との話を披露。そんな俗説に横澤は「楽しい！その話」と笑顔を見せる。

藤本は「愛着湧くじゃん。それでみんなが可愛がってくれるみたいなのを聞いたことがある」と、親族みんなに顔が似ていくのは“赤ちゃんあるある”なのだと語った。