Bリーグオールスターの直前記者会見開催…出場選手26名登場、観覧チケットも発売決定

12月5日、Bリーグは、2026年1月16日から18日にかけて行われる「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」の開催に先立ち、直前記者会見を実施することを発表。あわせて、記者会見の配信と現地観覧チケットの販売も決定した。

記者会見は1月16日の14時から長崎スタジアムシティで行われ、会見にはオールスターに出場する選手26名と両チームのヘッドコーチが登壇し、オールスターゲームへの意気込みが語られる。MCにはバスケ強豪校でプレー経験のあるタレントの副島淳氏、ゲストにはお笑いコンビ「ザ・マミィ」を迎える。

観覧チケットは、Bリーグチケット販売サイトから12月17日12時45分より開始。また、会見の模様はバスケットLIVEとBリーグ公式YouTubeチャンネルで配信される予定だ。

◆「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」直前記者会見概要

【日時】



2026年1月16日(金) 14:00～15:00



【会場】



長崎スタジアムシティ内



【登壇者】



「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」出場選手26名、両チームHC



MC：副島淳、ゲスト：ザ・マミィ



【観覧チケット】



2025年12月17日(水) 12:45～Bリーグチケット販売サイトにて発売

【動画】昨年のオールスターゲームハイライト映像