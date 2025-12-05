俳優の甲斐翔真が、デビュー10周年を記念したライブ『KAI SHOUMA Anniversary 10 YEARS』を2026年2月27日、28日、3月1日の3日間にわたりヒューリックホール東京にて開催する。

2026年は甲斐にとってデビュー10周年を迎えるアニバーサリーイヤー。本公演は、甲斐がこれまで出演した作品や、本人が大好きな作品の楽曲などを、力強い歌声で披露する公演となる。

メインビジュアルは甲斐のこれまでの歩み、そしてこれから先の未来への希望を込めた、躍動感溢れる仕上がりに。なおチケットは本日12月5日より、オフィシャルファンクラブ『KAI SHOUMA Fanclub』にて、最速先行を受付。一般発売は1月中旬ごろを予定している。

・甲斐翔真 コメント

甲斐翔真です。10周年のライブを開催させていただくことになりました。デビュー10周年という節目に、こうして皆さんと特別な時間を共有できること、とても嬉しく思います。俳優・甲斐翔真として活動できているのは、いつも支えてくださる皆さんがいるからです。その感謝を込めて、いままでの俳優生活で出会ってきた曲たちや、自分の大好きな曲をお届けします。今までとは一味違うライブにしようと思っていますので、皆さんと一緒に最高の時間を楽しみたいと思います。ぜひ会場にお越しください！

（文＝リアルサウンド編集部）