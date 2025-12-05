Snow Man¡õÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¿·¡È´°¥³¥Ô¡É´ë²è¤ÇÂç¶ìÀï¡ª¥é¥¦ー¥ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
12·î5Æü19»þ¤«¤éTBS·Ï¤Ë¤Æ¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¡£¿·´ë²è¡Ö½ÐÍè¤½¤¦¤Ç½ÐÍè¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡È¥¢¥ì¡É10¿ÍÏ¢Â³¤Ç´°¥³¥Ô¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡õMatt¤Ë¤è¤ë¡ÖÉÔÏ·ÉÔ»à¤Î¿©ºàÃµ¤·¡×´ë²è¤Î¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢£Snow Man¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ö½ÐÍè¤½¤¦¤Ç½ÐÍè¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡È¥¢¥ì¡É¡×¤ËÄ©Àï¡ª
¿·´ë²è¡Ö½ÐÍè¤½¤¦¤Ç½ÐÍè¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡È¥¢¥ì¡É10¿ÍÏ¢Â³¤Ç´°¥³¥Ô¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤¬»ÏÆ°¡£Snow Man¥á¥ó¥Ðー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤âÂçÊ³Æ®¤¹¤ë¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë°ì¸«´ÊÃ±¤Ë¡È½ÐÍè¤½¤¦¤À¤±¤É¡É¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡È½ÐÍè¤Ê¤µ¤½¤¦¡É¤Ê¤³¤È¤äµ»¤Ë¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÄ©Àï¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡È´°¥³¥Ô¡É¤·¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯10¿ÍÏ¢Â³¤ÇÀ®¸ù¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¸«»ö10¿ÍÏ¢Â³¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ïí´í°¤¹¤ë¤±¤É¤â¤é¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡È¥¢¥ì¡É¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¶Ë¸Â¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Î¤Ê¤«¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤¹¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À®¸ù¤Ê¤ë¤Î¤«!?¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¦ー¥ë¤¬¤Ê¤¼¤«¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤¹Å¸³«¤Ë¡Ä!?¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬!?¡¡±¿Æ°¿À·Ð¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÃÝÆâ¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢£ÅÏÊÕæÆÂÀ¡õMatt¤ÎÉÔÏ·ÉÔ»à¤Î¿©ºàÃµ¤·in´Ú¹ñ¤Ë¡¢Kep1er¤Î¥À¥è¥ó¡õ¥Ò¥«¥ë¤¬¶ÛµÞ»²Àï
Snow Man¥¤¥Á¤Î¡ÈÈþÍÆÃË»Ò¡ÉÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬ºÇ¶¯¤ÎÈþ¤òµá¤á¤Æ¡ÈÉÔÏ·ÉÔ»à¤Î¿©ºàÃµ¤·¡É¤ò¤¹¤ë´ë²èÂè4ÃÆ¡£º£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½é¤ÎÈþÍÆÂç¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¥í¥±¤ò¤·¤¿Matt¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÉÔÏ·ÉÔ»à¤Î¿©ºàÃµ¤·¤ÎÎ¹¤ò¸«¼é¤ë¡£
¥í¥±¤Ë¤ÏÂç¿Íµ¤K-POP¥°¥ëー¥×¡¢Kep1er¤«¤é¥À¥è¥ó¡¢¥Ò¥«¥ë¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Ä¶¹âµé¿©ºà¤Ï¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù
12/05¡Ê¶â¡Ë19:00～20:55
½Ð±é¼Ô¡§Snow Man¡Ê´äËÜ¾È¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢¥é¥¦ー¥ë¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡Ë
¡ã10¿ÍÏ¢Â³´°¥³¥Ô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ä
¥²¥¹¥È¡§ÃÝÆâÎÃ¿¿
MC¡§»³Î¤Î¼ÂÀ
¡ãÉÔÏ·ÉÔ»à¤Î¿©ºàÃµ¤·¡ä
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¡§ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¡Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¡Matt
¥í¥±¥²¥¹¥È¡§¥À¥è¥ó¡ÊKep1er¡Ë¡¡¥Ò¥«¥ë¡ÊKep1er¡Ë
