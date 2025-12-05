13時の日経平均は759円安の5万268円、アドテストが139.05円押し下げ 13時の日経平均は759円安の5万268円、アドテストが139.05円押し下げ

5日13時現在の日経平均株価は前日比759.82円（-1.49％）安の5万268.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は417、値下がりは1132、変わらずは56と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は139.05円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が127.55円、東エレク <8035>が101.28円、リクルート <6098>が25.27円、トレンド <4704>が23.9円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を66.18円押し上げている。次いでイビデン <4062>が28.58円、フジクラ <5803>が8.86円、ニトリＨＤ <9843>が3.05円、レーザーテク <6920>が2.94円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は非鉄金属、石油・石炭の2業種のみ。値下がり1位はゴム製品で、以下、証券・商品、その他製品、輸送用機器、サービス、電気機器と並ぶ。



※13時0分13秒時点



株探ニュース

