写真を通して長崎くんちの熱気がよみがえります。

今年のくんちの演し物や、出演者を収めた写真展が長崎市のギャラリーで始まりました。

緊張感のある網打ちの瞬間に…

阿蘭陀万歳のコミカルな動きも。

切り取られた一瞬からあの日の感動が呼び起されます。

季刊誌「樂」などを発行するイーズワークスが主催した「長崎くんち写真展」。

小屋入りから本番当日までを追いかけた3人のプロカメラマンの作品約200点が並びます。

（写真家 山頭 範之さん）

「うねっている感じがかっこいいな。龍衆の皆さんが写る写真を撮りたいなと」

作品を出展した長崎市の写真家、山頭 範之さん。

出演者の感情が見える瞬間を狙ったといいます。

（写真家 山頭 範之さん）

「映っている人が男性だったらかっこよく。女性だったら美しく、喜んでいただけるような写真を撮りたい。長崎にこういった伝統があって、何百年と続くということを知ってもらって、誇りに思ってもらえたらいいな」

会場には今年、諏訪町の「龍踊」に出演した龍方の姿も。

（諏訪町龍方 畑江 明輝さん(28)）

「すごくうれしい。各踊町の人たちの一生懸命な姿を長崎の人たちに見せてくれるというのは。写真を見るとまた7年後がすごく楽しみで待っていられない感じ」

写真展は長崎市浜町の樂ギャラリーで12月17日まで開かれます。