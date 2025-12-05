キスマイ横尾渉、高橋海人の代打で『坂上どうぶつ王国』登場 猫の保護見守り「一緒に番組を見て勉強してほしいな」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の横尾渉が、5日放送のフジテレビ系バラエティー『坂上どうぶつ王国3時間SP』（後7：00）にゲスト出演する。レギュラーメンバー高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）の代打として横尾がスタジオに登場する。
これまで大反響を呼んできた、禁断の猫の世界徹底追跡スペシャルを実施。猫目線カメラとGPSで、人間の知らない猫の日常をのぞき見し、知られざる仁義なき猫世界を大公開する。今回も全国の視聴者から寄せられた飼い猫の疑問を徹底追跡。さらに、今回は人類誰もがあこがれた禁断の世界にも迫る。
今回密着するのは、家では甘えん坊でアイドル的存在の猫。だが、家の外で飼い主が見かけた際、「威嚇（いかく）されそう」と話すほど別の顔を持っている疑惑が浮上する。飼い主には秘密の顔を隠し持つ猫を徹底追跡。すると、猫カメラが捉えた衝撃の猫世界が広がっていた。果たしてどんな世界が明らかになるのか。
そして、これまで数々の驚くべき猫世界を追跡してきたが、今回新たに目線カメラをつける動物は、なんとタカ。“空のハンター”という異名を持つタカに目線カメラを装着してみたら、驚きの生態が映し出されていた。“空のハンター”が見る世界とは。
また、最強ビビりニャンコのもえぎと、かわなみchoy?（Everybody）の人慣れ合宿完結編も届ける。さかがみ家にやってきた、人を寄せ付けないビビりニャンコのもえぎ。最終的に里親さんに出せるようにしたいというchoy？の思いもあり、もえぎを預かり人慣れ合宿を行ってきた。しかし、その生活は簡単なものではなく…。もえぎに寄り添い続けて8ヶ月が経過すると、ようやく触れ合うことができるまでに成長。譲渡に向けて大きく前進したかのように思えたが…。
そして迎えた譲渡会。初めての譲渡会に「緊張してます」と語るchoy？。「もえぎを知っている人はくるのか？」「成長を見てほしい」と心配そうに胸の内を語るchoy？だったが、果たして譲渡会は成功するのか――。
どんな猫でも必ず救う、最後のとりでこと“革ジャン阪田”にも密着。そんな彼にはこの秋、1ヶ月に渡って手こずることになる重大な案件が舞い込んでいた。それは、路上で多くの猫にエサをやり、自宅でも何匹かの猫を飼育している男性がいるという行政からの連絡だった。そこはペット不可の物件のため、立ち退きを迫られているという。行政としては、正確な頭数を把握し、これ以上増えないよう避妊去勢手術を行いたいそう。しかし、男性は行政の言うことに耳を貸さないといい…。
行政から革ジャン阪田への依頼は、男性を手なずけること、猫の数を把握すること、可能な限り猫を手放してもらい保護することだという。果たして解決に導くことはできるのか。
■横尾渉（Kis-My-Ft2）コメント
――収録してみての感想をお聞かせください。
僕は犬とキツネと暮らしているのですが、今回は猫ちゃんの特集が多かったので、いろいろ勉強させていただきました。猫目線カメラは、普段見ることのできない部分を見ることができて、とても楽しかったです。タカの頭の良さにも驚きました。革ジャン阪田さんみたいな方が日本全国にいるおかげで救われている命があるんだなと改めて感じました。今回このVTRを見させていただいて、自分も何かひとつでも手助けできたらと思う回でした。後は、高橋海人くんには早く戻ってきていただきたいのと、永瀬廉くんにはぜひ放送を見ていただきたいです（笑）
――放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いいたします。
一緒に番組を見て勉強してほしいなと思う回でした。動物の保護に関して、知らない方からすると“偽善”だと思われる方もいるかもしれないのですが、一緒に見て勉強できたらいいなと思いました。ぜひご覧いただけたらと思います。
