『ヤーレンズANN0』クラッシュ・バンディクーで幕開け 出井はジャッキー・チェンの名曲歌う
お笑いコンビ・ヤーレンズが毎月1回最終土曜日に『オールナイトニッポン0(ZERO)』（深3：00）を担当。11月29日深夜、20回目の放送を迎えた。
【画像】パンフレット『録・熱い胸さわぎ』詳細
冒頭のボケでは、楢原が「クラッシュ・バンディクーさん、お疲れ様でした」。楢原が続けて「我々世代は、みんな歌えるはず」と切り出し、クラッシュ・バンディクーのテーマソングを口ずさみ、その流れからプレイステーションの起動音のものまねも披露するなど、ご機嫌な幕開けとなった。
歌にフィーチャーした展開にもなり、楢原が「林原めぐみのTokyo Boogie Night」と発したことをきっかけに、出井がジャッキー・チェン「Tokyo Saturday Night」を歌うなど、オープニングもいつものように弾んだ。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
■『ヤーレンズ第1回単独ライブツアー2025 熱い胸さわぎ』パンフレット『録・熱い胸さわぎ』詳細
・全48ページ
・各公演をふりかえる音声、本人直筆コメント付き
・各公演中や舞台裏の写真が満載
購入ページ（https://www.hmv.co.jp/news/article/250414111/）
