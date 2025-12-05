呪術廻戦『少年ジャンプGIGA』史上初の付録に缶バッジ6種セット 禪院直哉ギラつきホロブロマイドなど大量
漫画『呪術廻戦』が、2026年1月５日発売の『少年ジャンプGIGA』2026 WINTERにて特集されることが発表された。表紙イラストを原作者・芥見下々氏が描き下ろすほか、描き下ろしイラストを使用した豪華付録がついてくる。
【画像】怖すぎ！禪院直哉ギラつきホロブロマイド 他の付録ステッカーなど
中でも注目は『少年ジャンプGIGA』史上初の付録となる・缶バッジ６種セット。虎杖悠仁、乙骨憂太、禪院真希と描き下ろしイラストの伏黒恵・脹相・禪院直哉の６人のキャラクターで描き下ろしイラストを使用した直径50mmサイズの６種の缶バッジのセットとなっている。
その他描き下ろしイラストを使用したホロステッカーや、ホロブロマイドも登場。さらに、紙の雑誌購入者限定の通販は、芥見氏描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドセットと『死滅回遊』ゲームシャツ。見どころ満載・豪華付録つきの『少年ジャンプGIGA』となる。
■「少年ジャンプGIGA」2026 WINTER
＜特別付録＞
・芥見下々描き下ろしイラスト使用！『呪術廻戦』缶バッジ 6種セット（描きおろしイラストは伏黒恵・脹相・禪院直哉の３キャラクター）
＜とじ込み付録＞
・TV アニメ『呪術廻戦』ビジュアルポスター
・コミックス 1 巻カバーイラスト最速グッズ化！『呪術廻戦≡』『さむわんへるつ』ポストカード
・芥見下々描き下ろしイラスト使用！『呪術廻戦』ホロステッカー
・芥見下々描き下ろしイラスト使用！『呪術廻戦』付録 袋とじ禪院直哉ギラつきホロブロマイド
・ユニオンアリーナ『カグラバチ』六平千鉱
・TV アニメ『僕のヒーローアカデミア』ビジュアルポスター
・『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』ビジュアルポスター
・TV アニメ『SAKAMOTO DAYS』ビジュアルポスター
