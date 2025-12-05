『それスノ』新企画でSnow Manが10人連続“完コピ”にプレッシャー ラウールはスタジオから逃げ出す
9人組グループ・Snow Manが出演する5日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』（後7：00）2時間スペシャルは、豪華2本立てで新企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」と、渡辺翔太とMattの「不老不死の食材探し」企画を届ける。
【写真】渡辺翔太＆Mattが韓国ロケへ
新企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」に、竹内涼真が参戦。世の中にある一見簡単に“できそうだけど”実際にやってみたら“できなさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく10人連続で成功を目指す。
見事10人連続で成功すれば、ごほうびとして「自分で買うのは躊躇（ちゅうちょ）するけどもらうとうれしい“アレ”」がもらえるとのことで、極限の緊張感の中、思わず「めっちゃ怖い」とこぼすメンバーたち。プレッシャーに打ち勝ち、チャレンジ成功なるのか。運動神経に自信があるという竹内の活躍にも注目だ。そして、ラウールがなぜかスタジオから逃げ出す展開に…。
Snow Manイチの“美容男子”渡辺が最強の美を求めて“不老不死の食材探し”をする企画第4弾。今回は、番組初の美容大国・韓国でのロケを敢行。スタジオゲストには、一緒にロケをしたMattに加え、藤田ニコル、池田美優が登場し、不老不死の食材探しの旅を見守る。
ロケにはK-POPグループ・Kep1erからダヨン、ヒカルが緊急参戦。果たして、超高級食材はゲットできるのか。そして、過酷なロケに、今回も渡辺からロケの愚痴が止まらない。
