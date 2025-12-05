お笑い芸人のＣＲＡＺＹ ＣＯＣＯが５日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、新幹線の座席を倒すときに、後ろに座る人から言われ「え？」となった一言を紹介した。

この日は「２０２５年にたまった不満・愚痴を全部吐き出す」としてゲスト芸人が不満を吐露。その中でＣＲＡＺＹ ＣＯＣＯが新幹線移動での出来事を振り返った。

品川から新幹線に乗り、後ろの席にいた「お姉さんに、席倒していいですか？と聞いた」というＣＯＣＯ。「聞くけど暗黙のルールでＯＫじゃないですか。敢えて聞いてるけど」と一言かけるものの、了解してくれることがほとんどだとした。

だが、そのお姉さんは「フラペチーノしばきながら『ちょっとだけなら』って。ええ？となって」とまさかの返答。だがＣＯＣＯは「あんたのちょっとは私のＭＡＸと思ってガンと下げました。フラペチーノ置いた瞬間、下げました」と振り返った。

それ以降、ＣＯＣＯは「この一件があってからは『倒します』って宣言してから倒す」ようになったという。

これに神田愛花も「どっちに権利があるか分からないですもんね」とコメントしていた。