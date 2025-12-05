京都大などの研究チームは、個々のがん患者に適した治療薬を探す「遺伝子パネル検査」に基づく治療を早い段階で受けると、死亡リスクが４割減少するとの研究結果を発表した。

チームは、公的医療保険が認めている条件よりも早い時期に検査を受けることで、生存期間の延長につながるとしている。

この検査は、がん細胞から数十〜数百の遺伝子情報を調べ、効果的な治療薬を探る。２０１９年から保険適用されているが、抗がん剤による標準的な治療を終えた患者らに限られている。

研究チームは２１年５月〜２２年２月、進行・再発した膵臓（すいぞう）がんや乳がんなどの患者に対して標準治療の開始前に検査を行い、１６６人の３年間の経過を分析した。このうち検査で効果的な薬が見つかり治療を受けた４３人は、薬が見つからなかった１２３人と比べ、死亡リスクが４１％減った。

また、直接的な比較はできないものの、同時期に標準治療を受けていた国内の進行がん患者と比べ、この研究に参加した１６６人は、生存期間が約８か月長かったという。

研究チームの武藤学・京都大教授（腫瘍内科）は「早い段階で検査を実施すれば、生存期間の延長に有益なことが示された。標準治療の前に受ける場合にも保険適用されるよう、国に働きかける」と話す。