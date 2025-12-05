Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月5日は、これ1本で2台同時充電とPD3.1対応の最大140W出力が可能なUGREEN（ユーグリーン）の「140W 2in1 USB-C to USB-Cケーブル（1.5M）」が、お得に登場しています。

UGREEN 140W 2in1 USB Cケーブル タイプC 二股 充電ケーブル PD3.1 急速充電 2台同時充電対応 E-Marker チップ 高耐久ナイロン編み iPhone 17/16pro / MacBook Pro/Galaxy S25 / iPad Pro/Switch 対応 1.5m 1,880円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで見る PR PR

2台同時急速充電に対応、UGREENの140W 2in1 USB Cケーブルがクーポン利用で15％オフ！

2台同時充電とPD3.1対応の最大140W出力を1本で実現するUGREEN（ユーグリーン）の「140W 2in1 USB-C to USB-Cケーブル（1.5M）」が、クーポン利用で15％オフとお得になっています。

Y字型の2-in-1 USB-C二股ケーブルになっており、スマートフォン・タブレット・ノートPCなどを同時に2台充電できます。旅行・出張・オフィス・車内までシーンを選ばず、ケーブルを複数持ち歩かなくても良いのが最大のポイント。

長さは1.5mのロング仕様。ソファやベッドはもちろん、ホテルでコンセント位置が遠い場面でも余裕を持って使えます。E-Markerチップが電圧・電流を自動最適化し、過電圧・過電流・過熱・ショートを防止。一体型端子設計により、抜き差しが多い環境でも安定した接続を維持してくれます。

最大140WのPD3.1急速充電で、MacBook Proもスマホも最速級に充電！

最新のPD3.1／PD3.0／PPS規格に準拠し、単ポートで最大140Wに対応。MacBook Pro 2024だと約30分で56％、iPhone 16 Proだと約30分で90％と、幅広い機器に対して高速充電を実現します。データ転送は最大480Mbpsと大容量です。

10,000回以上の折り曲げ試験をクリアした高密度ナイロン編みを採用しており、アルミ合金シェルと強化端子設計により、約300gの荷重に耐える性能を実現。保証は24ヶ月とアフターサービスも安心の内容です。

なお、上記の表示価格は2025年12月5日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

