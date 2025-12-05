Photo: 岡本玄介

働くクルマっぽさがあるような？

アっと言う間に12月になっちゃいましたね。なんとなく年末の大掃除を意識する時期になりました。3COINSが1,100円で面白いお掃除グッズ「電気がいらない掃除機」を発売したので、早速買って試してみました。

Photo: 岡本玄介

前後移動でブラシが回る

これは前後移動するたび回転ブラシがゴミを中心に集め、中央にある別のブラシで本体にかき込むギミックがあります。

一般的なフロアモップのように、紙シートの交換と購入は必要ナシ。少し下に押し付けて前後すると、3つのブラシがクルクルと連動します。

ブラシの感じが、夜中に道路を掃除する車、ロードスイーパーを思わせます。働くクルマ好きな人にちょっと刺さるかも？

Photo: 岡本玄介

そんなに静かではなかった

公式サイトでは「夜間のお掃除にも安心です」とありますが、歯車がフローリングに当たるからなのか、カタカタと鳴るのがチョイ気になります。またブラシの回転なのかゴロゴロという別の音も出るので、お世辞にも静かな道具ではありませんでした。電動よりは全然静かですけどね。

ちなみに回転ブラシの片方さえ回れば中央のブラシも回るので、階段でも使えます。

Photo: 岡本玄介

狭い場所は苦手

フロアモップと比較するとデカいので、あんまり狭い場所には入り込めません。厚みもあるので隙間も苦手です。だけどブラシの集塵力は高く、紙シートのモップより取りこぼしがなくて良いと感じます。たまたま巻き込んだ綿棒も、ブラシで絡め取っていましたし。

Photo: 岡本玄介

電動はいつか壊れるかも

かつて我が家には電動の回転ブラシ付きモップがあったのですが…モーターかバッテリーかの不具合で、動かなくなっちゃったんですよね。その点「電気がいらない掃除機」は、カンタンな歯車による連動なので、メカニカルなトラブルはありません。

総評

カタカタ音が気になるのと、フロアワイパーよりデカいのとで、狭い家には向いてないかなと思いました。つまり広い家やお店、倉庫みたいなところなら大活躍すると思います。ボディーの中は空洞で、かなりのゴミを溜め込めますからね。

Photo: 岡本玄介

個人的には、アイデアとメカニズムが面白くて好きですけどね。

