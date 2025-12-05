「それスノ」新“完コピ”企画に竹内涼真参戦 Kep1erダヨン＆ヒカルと韓国ロケも
【モデルプレス＝2025/12/05】Snow Manの冠番組「それSnow Manにやらせて下さい」の2時間スペシャルが、12月5日よる7時から放送。今回は、新企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」と、渡辺翔太とMattの「不老不死の食材探し」企画の2本立てとなる。
【写真】Snow Man目黒蓮、撮影現場に豪華差し入れ
今回の放送では、新企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」に、竹内涼真が参戦。世の中にある一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく10人連続で成功を目指す。見事10人連続で成功すれば、ご褒美として「自分で買うのは躊躇するけどもらうと嬉しい“アレ”」をもらうことができる。
極限の緊張感の中、思わず「めっちゃ怖い」とこぼすメンバーたち。プレッシャーに打ち勝ち、チャレンジ成功なるのか。運動神経に自信があるという竹内の活躍も見どころとなる。そして、ラウールがなぜかスタジオから逃げ出す展開に？
Snow Manイチの“美容男子”渡辺が最強の美を求めて“不老不死の食材探し”をする企画第4弾「不老不死の食材探し」では、番組初の美容大国・韓国でのロケを敢行。スタジオゲストには、一緒にロケをしたMattに加え、藤田ニコル、池田美優が登場し、不老不死の食材探しの旅を見守る。ロケには人気K-POPグループ・Kep1er（ケプラー）からダヨン（DAYEON）、ヒカル（HIKARU）が緊急参戦。果たして、高級食材はゲットできるのか。そして、過酷なロケに、今回も渡辺からロケの愚痴が止まらない場面も。（modelpress編集部）
◆竹内涼真が初登場 Snow Manに緊張襲いかかる新“完コピ”企画
◆渡辺翔太＆Mattが韓国へ Kep1erダヨン＆ヒカルが緊急参戦
