【モデルプレス＝2025/12/05】M3LOGINの佐藤かれんが12月4日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し、話題になっている。

◆“2ヶ月で11kg減”話題の佐藤かれん「サ活」でビキニ姿披露


佐藤は「サ活」とつづり、サウナ帽子を被ったビキニのショットを披露。引き締まったボディが際立つ黒のビキニ姿を披露している。

◆佐藤かれんのビキニショットが話題


この投稿にファンからは「綺麗すぎ」「すらっとした脚が素敵」「お腹細くて羨ましい」「憧れのスタイル」「一緒にサ活したい」などどいった反響が寄せられている。

佐藤は11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めた。（modelpress編集部）

