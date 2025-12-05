“2ヶ月で11kg減”話題のアイドル、ビキニ姿で引き締まったボディ披露「スタイル良すぎ」「一緒にサ活したい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】M3LOGINの佐藤かれんが12月4日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し、話題になっている。
【写真】2ヶ月11kg減量成功のアイドル「お腹細くて羨ましい」話題のビキニ姿
佐藤は「サ活」とつづり、サウナ帽子を被ったビキニのショットを披露。引き締まったボディが際立つ黒のビキニ姿を披露している。
この投稿にファンからは「綺麗すぎ」「すらっとした脚が素敵」「お腹細くて羨ましい」「憧れのスタイル」「一緒にサ活したい」などどいった反響が寄せられている。
佐藤は11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
