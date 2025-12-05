Hey! Say! JUMP有岡大貴＆Travis Japan宮近海斗、上裸サウナで肉体美披露「濡れ髪セクシーすぎる」「破壊力すごい」の声
【モデルプレス＝2025/12/05】Hey! Say! JUMPの有岡大貴が 12月3日、自身のInstagramを更新。Travis Japanの宮近海斗とのサウナショットを披露し、話題になっている。
【写真】有岡大貴＆宮近海斗が、上裸サウナショット披露している雑誌
有岡は宮近と椅子に座った状態でのサウナ中のショットを公開。12月3日に発売されたマガジン「SAUNA BROS.vol.11」撮影での写真で、上半身裸の水着姿で、鍛えられた肉体美を披露している。
この投稿にファンからは「ドキドキが止まらない」「濡れ髪セクシーすぎる」「眼福です」「破壊力すごい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
