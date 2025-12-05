「寒いの苦手」→【ユニクロ】に駆け込んで！ 週5で頼りたい♡「あったかパンツ」

寒さが厳しくなるこれからの季節、あまりに寒いと外に出るのも憂鬱……。そんな寒がりさんにおすすめしたいのが、あったか素材のパンツ。大人がデイリーカジュアルに取り入れるなら、【ユニクロ】から登場したパンツが正解かも。保温機能付きで暖かそうなのはもちろん、着回しやすいシンプルなデザインも魅力。冬コーデのヘビロテ候補になりそうな優秀アイテムをご紹介します。

裏フリースで快適に穿けそうなワイドパンツ

【ユニクロ】「ウォームフリースストレートパンツ」\3,990（税込）

ストンと落ちるワイドストレートシルエットのパンツ。シンプルなデザインで、きれいめにもカジュアルにも振りやすいのが嬉しいポイントです。裏地が保温性のあるフリース素材になっているため、寒さが厳しい日に重宝しそう。清潔感があって好印象が狙えるナチュラルのほか、ブラック・ダークブラウン・ブルーの4色展開。

ヒートテック × スウェットの楽ちんあったかパンツ

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

デイリーカジュアルの相棒にするなら、ヒートテック機能が付いたスウェットパンツがぴったり。裏地にボア素材が使われており、穿き心地も良さそうです。テーパードタイプで裾にかけて細くなっているため、足元はすっきりと見えるのが魅力的。裾がリブになっているので、風の侵入を防いでくれそう◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@my_favorite_mi様、@mi___.5様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M