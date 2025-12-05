プロ野球珍プレー好プレー大賞

フジテレビ系で4日、「プロ野球珍プレー好プレー大賞2025」が放送された。巨人のリチャード内野手が珍プレー大賞を受賞。ヤクルト選手と交錯したシーンが選ばれ、お茶の間に笑いを呼び込んだ。

内野ゴロの送球に、なぜか一塁手・リチャードは、キャッチャーのフレーミングの形でキャッチした。アウトになったが、走ってきたヤクルト・増田珠とお尻部分が接触し吹っ飛んだ。幸い両者にケガはなく、コミカルな絵面になった。

当時、ネットで話題になったまさに珍プレー。出演した日本ハム、巨人などで活躍し、通算309本塁打の中田翔氏は「あれはリチャードがアホなだけです」とバッサリ指摘。スタジオは笑いに包まれた。

X上でも「このリチャードフレーミングの何が面白いってこれ含めたヤクルト3連戦で毎試合似たようなことが起きちゃったことだからね」「これ2日連続現地で見ちゃったよ！」「このプレー本当に面白いフレーミングして邪魔で増田選手の吹っ飛び方もコント」「これはホント芸術点高い」「何回見ても意味不明」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）