マクドナルドの人気メニュー「ハッピーセット」に、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のおもちゃが登場！

「すみっコぐらし」のおもちゃ8種類とひみつのおもちゃ1種の全9種がラインナップされます☆

マクドナルド ハッピーセット「すみっコぐらし」

価格：510円(税込)〜 ※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります

販売期間：2025年12月12日(金)〜約5週間(予定)

第1弾：2025年12月12日(金)〜12月25日(木)「ひみつのおもちゃ」1種を含む全5種類からいずれか1つ

第2弾：2025年12月26日(金)〜2026年1月8日(木)全4種類からいずれか1つ

第3弾：2026年1月9日(金)〜 第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ ※品切れの場合、過去販売したおもちゃをなどが配布される場合があります

※おもちゃは選べません

販売時間：全営業時間中

販売店舗：全国のマクドナルド店舗 ※一部店舗を除く

マクドナルドの「ハッピーセット」に、おもちゃ8種類とひみつのおもちゃ1種の全9種で展開される「すみっコぐらし」が登場。

第1弾は、おでんのお店や、野菜とくだもののお店などをテーマにした「お店屋さんプレイセット」では、お店を開いて「すみっコ」たちを動かしながら、お店屋さんごっこが楽しめるおもちゃです。

お店の人になったり、お客さんになったりして、役割の違いを想像しながら遊ぶことで、社会性が育まれます。

お店の品物などのシールを好きなところに貼って、お店を完成させれば、「すみっコぐらし」の物語の世界が広がります。

第2弾のおもちゃは、アイドル姿のすみっコたちが描かれたケースの中に、プロフィールカードやメモシートが入った 「お手紙遊びセット」

メッセージを書く遊びを通して言語能力を育み、お友だちや家族とメッセージのやりとりをすることで、楽しく社会性も高めることができます☆

ハッピーセット「すみっコぐらし」第1弾

販売期間：2025年12月12日(金)〜12月25日(木)

種類：「ひみつのおもちゃ」1種を含む全5種類からいずれか1つ

12月12日からの第1弾に登場するのは、お店を開いて「すみっコ」たちを動かしながら、お店屋さんごっこが楽しめる「お店屋さんプレイセット」

おもちゃを複数集めると、お店を横につなげて商店街を作ることができます。

とんかつのマクドナルドレストラン

マクドナルドの帽子をかぶった「とんかつ」デザインの「とんかつのマクドナルドレストラン」

マクドナルドレストランをテーマにしたプレイセットです。

ねこのベーカリー

エプロンとコック帽スタイルの「ねこ」と一緒に遊べる「ねこのベーカリー」

パン屋さんをテーマにしたプレイセットになっています。

しろくまのおでんのお店

ねじり鉢巻きがお似合いな「しろくま」と一緒に楽しめる「しろくまのおでんのお店」

おでん屋さんをテーマにした、ピンク色のプレイセットです。

ぺんぎん？のやさいとくだもののお店

”831”のロゴが入った帽子がお似合いな「ぺんぎん？」付きの「ぺんぎん？のやさいとくだもののお店」

⼋百屋さんをテーマにしたディスプレイがかわいいプレイセットです。

ひみつのおもちゃが登場！

全4種類のほか、「ひみつのおもちゃ」1種も登場。

どんなおもちゃなのかは開けてからのお楽しみです。

ハッピーセット「すみっコぐらし」第2弾

販売期間：2025年12月26日(金)〜2026年1月8日(木)

種類：全4種類からいずれか1つ

第2弾として登場するのは、アイドル姿の「すみっコ」たちが描かれたケースの中に、プロフィールカードやメモシートが入った 「お手紙遊びセット」

ケースに「すみっコ」たちがデザインされたプロフィールカード2枚と、メモシート・ステッカーが入ったセットです。

ぺんぎん？＆とんかつ＆ねこ 推し

ケースに「ぺんぎん？」「とんかつ」「ねこ」がデザインされたお手紙遊びセット。

「みにっコ」こたちをデザインしたステッキやポーチを身に着けた姿がとってもキュート☆

すみっコぐらし 箱推し

「すみっコ」たちが大集合した箱推しデザイン。

マイクを片手にした「すみっコ」たちが、羽根の付いたかわいい衣装で登場します。

しろくま＆とかげ 推し

背中合わせになった「しろくま」と「とかげ」をケースにデザインしたお手紙遊びセット。

大きな星に乗ったり、風船を付けて空を飛ぶ「すみっコ」たちが描かれています。

えび 推し

アイドルになりきる「えびふらいのしっぽ」と「えびてんのしっぽ」デザイン。

かわいいステージの上で歌やダンスを披露する姿がデザインされています。

ハッピーセット「すみっコぐらし」第3弾

発売日：2026年1月9日(金)〜

種類：第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ

※品切れの場合、過去販売したおもちゃをなどが配布される場合があります

1月9日からの第3弾では、第1弾・第2弾のおもちゃが大集合。

全9種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえます。

お店屋さんごっこやお手紙遊びが楽しめる全9種のおもちゃがラインナップ。

マクドナルドにて2025年12月12日より順次販売が開始される、ハッピーセット「すみっコぐらし」の紹介でした☆

Francfrancと初コラボ！マクドナルドの福袋 2026 Francfrancと初コラボ！マクドナルドの福袋 2026 続きを見る

冬の定番がさらに進化！マクドナルド「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」 冬の定番がさらに進化！マクドナルド「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」 続きを見る

© 2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください。また、食べきれない量の注文も遠慮ください

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お店屋さんごっこやお手紙遊びが楽しめる全9種！マクドナルド ハッピーセット「すみっコぐらし」 appeared first on Dtimes.