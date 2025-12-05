お店屋さんごっこやお手紙遊びが楽しめる全9種！マクドナルド ハッピーセット「すみっコぐらし」
マクドナルドの人気メニュー「ハッピーセット」に、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のおもちゃが登場！
「すみっコぐらし」のおもちゃ8種類とひみつのおもちゃ1種の全9種がラインナップされます☆
マクドナルド ハッピーセット「すみっコぐらし」
価格：510円(税込)〜 ※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります
販売期間：2025年12月12日(金)〜約5週間(予定)
第1弾：2025年12月12日(金)〜12月25日(木)「ひみつのおもちゃ」1種を含む全5種類からいずれか1つ
第2弾：2025年12月26日(金)〜2026年1月8日(木)全4種類からいずれか1つ
第3弾：2026年1月9日(金)〜 第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ ※品切れの場合、過去販売したおもちゃをなどが配布される場合があります
※おもちゃは選べません
販売時間：全営業時間中
販売店舗：全国のマクドナルド店舗 ※一部店舗を除く
マクドナルドの「ハッピーセット」に、おもちゃ8種類とひみつのおもちゃ1種の全9種で展開される「すみっコぐらし」が登場。
第1弾は、おでんのお店や、野菜とくだもののお店などをテーマにした「お店屋さんプレイセット」では、お店を開いて「すみっコ」たちを動かしながら、お店屋さんごっこが楽しめるおもちゃです。
お店の人になったり、お客さんになったりして、役割の違いを想像しながら遊ぶことで、社会性が育まれます。
お店の品物などのシールを好きなところに貼って、お店を完成させれば、「すみっコぐらし」の物語の世界が広がります。
第2弾のおもちゃは、アイドル姿のすみっコたちが描かれたケースの中に、プロフィールカードやメモシートが入った 「お手紙遊びセット」
メッセージを書く遊びを通して言語能力を育み、お友だちや家族とメッセージのやりとりをすることで、楽しく社会性も高めることができます☆
ハッピーセット「すみっコぐらし」第1弾
販売期間：2025年12月12日(金)〜12月25日(木)
種類：「ひみつのおもちゃ」1種を含む全5種類からいずれか1つ
12月12日からの第1弾に登場するのは、お店を開いて「すみっコ」たちを動かしながら、お店屋さんごっこが楽しめる「お店屋さんプレイセット」
おもちゃを複数集めると、お店を横につなげて商店街を作ることができます。
とんかつのマクドナルドレストラン
マクドナルドの帽子をかぶった「とんかつ」デザインの「とんかつのマクドナルドレストラン」
マクドナルドレストランをテーマにしたプレイセットです。
ねこのベーカリー
エプロンとコック帽スタイルの「ねこ」と一緒に遊べる「ねこのベーカリー」
パン屋さんをテーマにしたプレイセットになっています。
しろくまのおでんのお店
ねじり鉢巻きがお似合いな「しろくま」と一緒に楽しめる「しろくまのおでんのお店」
おでん屋さんをテーマにした、ピンク色のプレイセットです。
ぺんぎん？のやさいとくだもののお店
”831”のロゴが入った帽子がお似合いな「ぺんぎん？」付きの「ぺんぎん？のやさいとくだもののお店」
⼋百屋さんをテーマにしたディスプレイがかわいいプレイセットです。
ひみつのおもちゃが登場！
全4種類のほか、「ひみつのおもちゃ」1種も登場。
どんなおもちゃなのかは開けてからのお楽しみです。
ハッピーセット「すみっコぐらし」第2弾
販売期間：2025年12月26日(金)〜2026年1月8日(木)
種類：全4種類からいずれか1つ
第2弾として登場するのは、アイドル姿の「すみっコ」たちが描かれたケースの中に、プロフィールカードやメモシートが入った 「お手紙遊びセット」
ケースに「すみっコ」たちがデザインされたプロフィールカード2枚と、メモシート・ステッカーが入ったセットです。
ぺんぎん？＆とんかつ＆ねこ 推し
ケースに「ぺんぎん？」「とんかつ」「ねこ」がデザインされたお手紙遊びセット。
「みにっコ」こたちをデザインしたステッキやポーチを身に着けた姿がとってもキュート☆
すみっコぐらし 箱推し
「すみっコ」たちが大集合した箱推しデザイン。
マイクを片手にした「すみっコ」たちが、羽根の付いたかわいい衣装で登場します。
しろくま＆とかげ 推し
背中合わせになった「しろくま」と「とかげ」をケースにデザインしたお手紙遊びセット。
大きな星に乗ったり、風船を付けて空を飛ぶ「すみっコ」たちが描かれています。
えび 推し
アイドルになりきる「えびふらいのしっぽ」と「えびてんのしっぽ」デザイン。
かわいいステージの上で歌やダンスを披露する姿がデザインされています。
ハッピーセット「すみっコぐらし」第3弾
発売日：2026年1月9日(金)〜
種類：第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃをなどが配布される場合があります
1月9日からの第3弾では、第1弾・第2弾のおもちゃが大集合。
全9種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえます。
お店屋さんごっこやお手紙遊びが楽しめる全9種のおもちゃがラインナップ。
マクドナルドにて2025年12月12日より順次販売が開始される、ハッピーセット「すみっコぐらし」の紹介でした☆
© 2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください。また、食べきれない量の注文も遠慮ください
