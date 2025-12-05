アールエヌティーホテルズは、リッチモンドホテル浅草の全客室と共用部を改修し、12月1日にリニューアルオープンする。

リニューアルのデザインコンセプトは「Minimal Luxury（ミニマルラグジュアリー） 静寂と調和」。客室はワイドベンチとサイドテーブルを備えた「モデレート」83室、「コーナーモデレート」5室、ファミリーでの滞在に適した「ツイン」4室、「ユニバーサルツイン」1室、「コンフォートツイン」5室、「プレシャスモデレート」15室、浅草寺や東京スカイツリーを一望できる「プレシャスコーナーモデレート」5室、「プレシャスツイン」5室、「プレシャスコンフォートツイン」5室の9タイプ全128室。和と北欧の心地よさを調和した上質なデザインに仕上げており、ベッドボードのUSBポートや収納スペースなど、利便性と快適性に優れた客室になっている。

1階のレストラン「和 なごみ Café＆Dining」での朝食はビュッフェスタイルで、ライブキッチンで提供するラーメンや抹茶パンケーキをはじめ、日替わりで牛すじ煮やわらび餅など浅草で親しまれているメニューも提供する。午前11時からは宿泊者限定でラウンジとして利用できる。ラウンジではソフトドリンクを無料で提供する。

アクセスは、つくばエクスプレス浅草駅A1出口から徒歩約3分、東京メトロ銀座線浅草駅1番出口から徒歩約8分、都営地下鉄浅草線浅草駅A4出口から徒歩約9分。