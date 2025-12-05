LFAの名は次世代へ

レクサスは2025年12月5日、バッテリーEV（BEV）スポーツカーのコンセプトモデル「Lexus LFA Concept」を世界で初めて公開しました。

【画像】これが電動版「LFAコンセプト」です！

このモデルは、豊田章男会長の「クルマ屋が残していくべき技術・技能を、次の世代に受け継いでいかなければならない」という想いのもと、同時発表の「GR GT」「GR GT3」と共に開発が進められています。ベテランから若手へと受け継がれる技術と技能、その想いを礎に、継承・進化させたといいます。

GR GT、GR GT3と技術や想いを共有し、「低重心」「軽量・高剛性骨格」「空力性能の追求」という3つの要素を軸に、BEVならではの可能性を追求。オールアルミニウム骨格や理想的なドライビングポジションなどを起点に、電動化時代にふさわしいスポーツカーを具現化しました。

コンセプトは「Discover Immersion」。ドライバーを走りの世界へと引き込み、これまでにない没入体験を創出することを目指しています。

エクステリアは、空力性能と造形美の融合を高次元で追求。LFAが持つ造形美を受け継ぎながら、次世代においても色褪せない価値を宿す、研ぎ澄まされたバランスを追求したとのこと。GR GTのオールアルミニウム骨格をベースとすることで、低く伸びやかなシルエットと正統派クーペのプロポーションを描き出しています。

コックピットは、GR GTと同じ理想的なドライビングポジションを採用し、クルマとの一体感を高めます。室内はシンプルに仕立てられ、研ぎ澄まされた機能部品を運転席に集約。ステアリングは持ち替え不要の操舵とブラインドタッチが可能なスイッチレイアウトにより、直感的な車両コントロールを実現します。

なお、このモデルはモントレー・カー・ウィーク2025および、Japan Mobility Show 2025にて「LEXUS Sport Concept」として公開されており、この度、一部諸元と名称を新たに発表しました。主要諸元は以下の通りです。

・全長：4690mm

・全幅：2040mm

・全高：1195mm

・ホイールベース：2725mm

・乗車定員：2名