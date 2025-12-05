トヨタ初「オールアルミ車」

TOYOTA GAZOO Racingは2025年12月5日、新型スポーツカー「GR GT」およびレーシングカー「GR GT3」を発表し、開発中のプロトタイプ車両を初公開しました。

【画像】これがトヨタの新型フラッグシップ「GR GT」です

両車はTOYOTA GAZOO Racingのフラッグシップモデルとなります。開発は初期のコンセプト策定段階から、豊田章男会長を中心に、プロドライバーの片岡龍也選手、石浦宏明選手、蒲生尚弥選手、ジェントルマンドライバーの豊田大輔選手や社内の評価ドライバーがエンジニアとワンチームになって進められました。

これらのモデルは、かつてのTOYOTA 2000GTやLexus LFAに続くフラッグシップと位置づけられています。開発の狙いのひとつは技能・技術の若手への伝承。それでいて、トヨタ初のオールアルミニウム骨格や4L V8ツインターボエンジンをはじめとする新技術、新製法が積極的に採用されました。

GR GTは、「公道を走るレーシングカー」をコンセプトに、パワートレーンには新開発の4L V8ツインターボと1モーターのハイブリッドシステムを搭載。システムの最高出力は650ps以上、システム最大トルクは850Nm以上（開発目標値）、最高速度320km/h以上をたたき出すといいます。

駆動方式は限界領域での扱いやすさを考えFR（フロントエンジン・リヤドライブ）を採用し、また、「軽量・高剛性」を実現するため、トヨタとして初めてオールアルミニウム骨格を採っているといいます。ボディパネルにはカーボンや樹脂といった様々な素材を適材適所に使用し、強くて軽いボディに仕上げているとのこと。

「空力性能」を追求したエクステリアデザインも特徴です。これは、通常の車両開発とは異なり、空力性能の理想像を定めてからデザインを検討するという逆転の手法で生み出したといいます。

ボディサイズは全長×全幅×全高：4820mm×2000mm×1195mm、ホイールベース2725mmです。

レースで「勝ちたい人」のためのGT3も

GR GTをベースにしたレーシングカーであるGR GT3は、市販車をベースとするカスタマーモータースポーツのトップカテゴリーであるFIA GT3規格に沿って、「勝ちたい人に選ばれる、誰が乗っても乗りやすいクルマ」を目指したといいます。

開発においては、レーシングカー開発では一般的なドライビングシミュレーターを初期から導入し、富士スピードウェイやニュルブルクリンクといった世界のサーキットで実車での走り込みを行い、走行性能や耐久性能を確認していったそうです。

GR GTとGR GT3は、2027年頃の発売を目指して開発を進めているとのこと。詳細については随時情報を公開していくとしています。