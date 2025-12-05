元日向坂46加藤史帆、新感覚不倫ドラマで主演 超能力で夫の裏切りを暴く異色作 共演者も解禁【コメントあり】
元日向坂46の加藤史帆が、CBCテレビで20日深夜0時58分から放送される単発ドラマ『離魂、トドケ』で主演を務めることが決定した。
【動画】様子がおかしすぎる？加藤史帆主演ドラマ特報＆コメント動画
加藤が演じる主人公・華は、自分が見た対象物に魂を乗り移せる超能力者 (＝「離魂(りこん)能力」)。夫である翔の怪しい行動に勘づいた華が、超能力を使って追い詰めようとする異色の夫婦ドラマ。華の夫・翔役を瀬戸利樹が、翔が密会する女性・優菜役をホラーゲーム配信でも話題の加藤小夏が演じる。
脚本は第36回フジテレビヤングシナリオ大賞を受賞した石田真裕子氏が担当。20日に『人質は脚本家』(フジテレビ)で地上波で脚本家デビューし、同日深夜に『離魂、トドケ』がオンエアされる。
「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2025 ジャパン 優秀賞／東京都知事賞」など数々の受賞実績を持つ新進気鋭の監督・西遼太郎氏(脚本も担当)の指揮のもと、トリッキーな手法で撮影された映像も見どころとなっている。
【あらすじ】
主人公の榊原華は、夫・翔にあることを隠していた。それは超能力が使えること。目で見た対象物に魂を乗り移らせることができるのだ。その能力の名は「離魂(りこん)能力」。
ある日、華は翔の不倫に勘づき、能力を使って翔を追い詰めることを決意。まずは翔のネクタイピンに乗り移り行動を監視することに！すると翔が謎の女性・優菜と密会している現場を目撃！ペットの蛇、電子レンジなどさまざまなモノに乗り移りながら不倫を阻止しようとするも優菜のひと言で一気に事態は急変し、まさかの展開へ…。
【キャスト・脚本・監督コメント】
■加藤史帆 (榊原華 役)
不倫ドラマかと思いきや、かなり様子がおかしいところは見どころです！私が演じる榊原華は、さまざまなものに乗り移ることができる超能力者。どんなものに乗り移るのか、予想しながらご覧いただけたらうれしいです。ドロドロ？不倫？きっとハッピーな気持ちになれる作品です！お楽しみに。
■瀬戸利樹 (榊原翔 役)
番組の見どころの1つはトリッキーな画角の映像です。小さいカメラが多くてどこから撮られているか分からない撮影で、よりリアルな日常が見られるのではないかと思います！翔という人間には、誰しも“あるある”と感じられる部分が多いと思いますし、このドラマを見て思いっきり笑ってもらえたらうれしいです！
■加藤小夏 (涌井優菜 役)
優菜を演じてみて、感情が忙しくて、情緒が乱れまくりでした！『離婚・離魂』の意味、私の演じる優菜がどのように物語に関わっていくのか、そして、狭い部屋の中で起きる奇妙な出来事の数々に注目していただきたいです！
■石田真裕子 (脚本)
頂いた企画書が大変ぶっとんでおり(いい意味で)、結果、完成した脚本も大変ぶっとんだもの(いい意味で)になりました！素敵な俳優の皆様と西監督の手によって、どんな映像に仕上がっているのか、私もとても楽しみです。不思議な夫婦の、奇妙だけど温かい愛の形を、ぜひお楽しみください！
■西遼太郎 (監督／脚本)
ほぼ一室で起こる出来事を描いたドラマなのですが、スケールはどんどん広がり、最後まで見た人はとんでもないところにまでたどり着くことができると思います。
30分単発ドラマだからこそできた、新しいドラマのカタチをお楽しみください！
■坂根脩太郎 (CBCテレビ プロデューサー)
昨今、話題を呼ぶ不倫ドラマ。まだ誰も見たことがないものを作りたいという思いから『もし超能力者が不倫したら？』という設定にたどり着きました。そこから西監督の奇抜なアイデアが加わり、変すぎるドラマ企画書が誕生＆まさかの社内通過。そして、チーム全員のアイデアと技術で素敵な作品に仕上がりました。ぜひ最後まで見ていただけるとうれしいです！
